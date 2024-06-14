Büyükada yeni meydanına kavuşuyor

2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve Adalar Belediyesi işbirliği ile açılan kentsel tasarım yarışmasını kazanan proje için 13 Haziran 2024’te gerçekleşen İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 659 Numaralı Toplantısı’nda onay kararı çıktı.

Böylelikle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları 12 Mayıs 2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe giren Adalar ilçesi için Koruma Bölge Kurulu’nun onay kararı ile üç yıldır onay bekleyen Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nı kazanan projenin uygulanması için engel kalmamış oldu.

Proje rafa kaldırılmıştı

İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılında İstanbul ili Adalar İlçesi Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması ulusal ve iki kademeli olarak düzenlenmişti.

Adalar İlçesi’nin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ilgili tarihte henüz onaylanmadığından proje rafa kaldırılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi’nin Büyükada’nın yeni meydanına kavuşması için ilerleyen günlerde çalışmaları başlatması bekleniyor. (TY)