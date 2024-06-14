ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024 15:42
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 15:42
1 dk Okuma

Büyükada yeni meydanına kavuşuyor

Kentsel tasarım yarışmasını kazanan proje için İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun toplantısında onay kararı çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Büyükada yeni meydanına kavuşuyor
Görsel: Adalar Belediyesi

2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve Adalar Belediyesi işbirliği ile açılan kentsel tasarım yarışmasını kazanan proje için 13 Haziran 2024’te gerçekleşen İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 659 Numaralı Toplantısı’nda onay kararı çıktı. 

Böylelikle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları 12 Mayıs 2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe giren Adalar ilçesi için Koruma Bölge Kurulu’nun onay kararı ile üç yıldır onay bekleyen Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nı kazanan projenin uygulanması için engel kalmamış oldu.

Proje rafa kaldırılmıştı

İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılında İstanbul ili Adalar İlçesi Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması ulusal ve iki kademeli olarak düzenlenmişti.

Adalar İlçesi’nin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ilgili tarihte henüz onaylanmadığından proje rafa kaldırılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi’nin Büyükada’nın yeni meydanına kavuşması için ilerleyen günlerde çalışmaları başlatması bekleniyor. (TY)

adalar belediyesi büyükada İBB İstanbul Planlama Ajansı
ilgili haberler
"TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ABİDESİ"
Büyükada Rum Yetimhanesi restore edilecek
28 Ağustos 2021
/haber/buyukada-rum-yetimhanesi-restore-edilecek-249422
Büyükada-Haliç hattında bir yolculuk: “Büyükada Şarkı Hatları”
24 Haziran 2021
/haber/buyukada-halic-hattinda-bir-yolculuk-buyukada-sarki-hatlari-246228
Büyükada’da “Açık Havada Sinema” “Sürü”yle devam etti
4 Eylül 2020
/haber/buyukada-da-acik-havada-sinema-suru-yle-devam-etti-230314
Büyükada’daki Atların Öldüğü Yangın Meclis'e Taşındı
7 Ocak 2019
/haber/buyukada-daki-atlarin-oldugu-yangin-meclis-e-tasindi-204224
ilgili haberler
"TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ABİDESİ"
Büyükada Rum Yetimhanesi restore edilecek
28 Ağustos 2021
/haber/buyukada-rum-yetimhanesi-restore-edilecek-249422
Büyükada-Haliç hattında bir yolculuk: “Büyükada Şarkı Hatları”
24 Haziran 2021
/haber/buyukada-halic-hattinda-bir-yolculuk-buyukada-sarki-hatlari-246228
Büyükada’da “Açık Havada Sinema” “Sürü”yle devam etti
4 Eylül 2020
/haber/buyukada-da-acik-havada-sinema-suru-yle-devam-etti-230314
Büyükada’daki Atların Öldüğü Yangın Meclis'e Taşındı
7 Ocak 2019
/haber/buyukada-daki-atlarin-oldugu-yangin-meclis-e-tasindi-204224
Sayfa Başına Git