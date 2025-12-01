Büyükada Rum Yetimhanesi için uluslararası destek çağrısı

Yazar Gündüz Vassaf, Europa Nostra üyesi İlhan Nebioğlu ve Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği’nden Derya Tolgay, Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti vesilesiyle tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi’nin korunması için uluslararası destek çağrısı yaptı.

Büyükada'daki Rum Yetimhanesi otel oluyor

Üç ismin imzasının yer aldığı açık mektup, Papa’ya doğrudan hitap ederek yapının geleceği konusunda acil müdahale talep ediyor.

Papa XIV. Leo’nun, İstanbul’da Ekümenik Patrik Bartholomeos ile yaptığı buluşmanın inançlar arası diyalog ve dayanışma açısından “tarihi bir adım” olduğu vurgulanan mektupta, ziyaretin ortak kültürel ve ruhani mirasın korunmasına yönelik yeni umutlar yaratması temenni edildi.

“Dünyanın en önemli ahşap yapılarından biri yok olma tehdidi altında”

Çağrıcılar, Kyoto’daki manastırla birlikte dünyanın en büyük ahşap yapılarından biri sayılan Büyükada Rum Yetimhanesinin ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Ekümenik Patrikhane’nin, maddi imkânsızlıklar sebebiyle yapının yıkılarak bir otele dönüştürülmesi yönünde karar aldığı bilgisi paylaşıldı.

Marmara Denizi’ne bakan konumuyla dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı olan yetimhanenin yalnızca mimari bir eser değil, “insanlığın ortak kültürel hafızasının bir parçası” olduğu vurgulandı.

Şöyle denildi:

“Bu benzersiz yapı, yıkılmak yerine tüm halkların ve inançların ortak iyiliğine hizmet eden evrensel bir kültür, diyalog ve ekoloji merkezi olarak yeniden hayata kazandırılabilir.”

Papa’ya çağrı: “Ekümenik Patrik ile el ele verin”

Vassaf, Nebioğlu ve Tolgay, Papa XIV. Leo’dan uluslararası duyarlılığı artıracak bir tutum almasını istedi. Mektupta, Papa’ya şu çağrı yöneltildi:

“Gezegenimizin ve ortak evrensel değerlerimizin çerçevesinde bir merkeze dönüştürülmesine yönelik katkılarınızı esirgemeyerek sizi Ekümenik Patrik Hazretleriyle el ele vermeye davet ediyoruz.”

Mektubun tamamı şöyle:

"Papa XIV. Leo’nun Türkiye Ziyareti Vesilesiyle Açık Mektup Büyükada Rum Yetimhanesi için Uluslararası Destek Çağrısı Sayın Papa XIV. Leo, Papa Hazretleri, Türkiye’ye hoş geldiniz. Ekümenik Patrik Hazretleri Bartholomeos ile buluşmanız ve kurduğunuz köprü, umarız farklı inançlar arasında barış, diyalog ve dayanışmayı güçlendiren tarihi bir adım olur. Bu ziyaretin, ortak kültürel ve ruhani mirasın korunmasına yönelik yeni umutlar doğurmasını diliyoruz.

Bu vesileyle, dünyanın en önemli kültürel miraslarından biri olan Büyükada Rum Yetimhanesi konusunda derin kaygılarımızı ve ricamızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kyoto’daki manastırla birlikte dünyanın sayılı ahşap yapıları arasında yer alan bu eşsiz eser, uzun yıllardır kaderine terk edilmiş, ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

Ekümenik Patrikhane, maddi imkânsızlıklar nedeniyle yapının yıkılarak bir otele dönüştürülmesi kararını almıştır. Marmara Denizi’ne bakan konumuyla dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı olan Büyükada Rum Yetimhanesi, yalnızca bir bina değil; insanlığın ortak kültürel hafızasının bir parçasıdır.

Bizler, bu benzersiz yapının yıkılmak yerine tüm halkların ve inançların ortak iyiliğine hizmet eden evrensel bir kültür, diyalog ve ekoloji merkezi olarak yeniden hayata kazandırılabileceğine inanıyor; gezegenimizin ve ortak evrensel değerlerimizin çerçevesinde bir merkeze dönüştürülmesine yönelik katkılarınızı esirgemeyerek sizi Ekümenik Patrik Hazretleriyle el ele vermeye davet ediyoruz.

Sizlerin manevi rehberliği, uluslararası toplumun bu konuya duyarlılığını artırabilir ve yetimhanenin geleceğine dair umutları büyütebilir. Saygılarımızla, Gündüz Vassaf, Adalı, yazar, İlhan Nebioğlu Europa Nostra üyesi Derya Tolgay, Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği"

