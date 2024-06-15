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Yayın Tarihi: 15 Haziran 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2024 18:03
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Büyükada'da gözaltına alınanlar sırayla serbest bırakılıyor

Büyükada'da uygulamaya koyulan minibüslere tepki gösteren Adalılar, minibüsün önünü kesince Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü eyleme müdahale etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Büyükada'da gözaltına alınanlar sırayla serbest bırakılıyor
Fotoğraf: Dünya Mirası Adalar

Büyükada'da ada içi ulaşımın sağlanması amacıyla bugün seferlerine başlayan minibüslere tepki sürüyor.

Büyükadalılar, 4 binden fazla imzayla, uygulamaya karşı çıktıklarını duyurmuşlardı.

Büyükada'da yapılan eylemde, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü “Ada’da minibüs istemiyoruz” diyen ve minibüsleri durdurmak isteyen sekiz kişiyi gözaltına aldı.

“Utanç günü”

İstanbul Adaları'nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasına katkıda bulunmak üzere oluşturulan sivil girişim “Dünya Mirası Adalar” gözaltılarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Arkadaşlarımız sırayla serbest bırakılıyor. Ciddi darp edilmişler. İçlerinde torun sahibi olan da, avukat olan da var. Çok üzgünüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunu yapmasına inanamıyoruz.

"Sakin ve yavaş yaşamın son örneği minnacık adalarımızda son kalan yaya yolunu 38 ilçeye benzeten tek tipleştirme politikası için arkadaşlarımız darp edilip gözaltına alındı. Bugün Adalar tarihine utanç günü olarak geçeçek.”

Adalar Sivil İnisiyatifi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü İrfan Demet'in istifasını ve uygulamanın iptal edilmesini talep etti. (TY)

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/haber/buyukada-yeni-meydanina-kavusuyor-296528
KORHAN GÜMÜŞ YAZDI
Adalar'ın yeni minibüsleri ve otoyollar
17 Haziran 2020
/yazi/adalar-in-yeni-minibusleri-ve-otoyollar-225873
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