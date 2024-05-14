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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2024 17:29
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 17:29
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Büyük Zarifi Apartmanı’na dört dalda adaylık

İstos Sahne’nin ilk oyunu, 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne dört dalda aday gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Büyük Zarifi Apartmanı’na dört dalda adaylık

Beyoğlu’nda bir Rum apartmanının hikâyesini anlatan, İlyas Özçakır’ın yönettiği ve İstos Sahne’nin ilk oyunu olan “Büyük Zarifi Apartmanı” 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne aday gösterildi.

Oyun, “Yılın En Başarılı Oyunu”, “Yılın En Başarılı Yönetmeni” ve iki ayrı “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” adaylıkla, ödüllere dört dalda aday gösterilmiş oldu.

Kazananlar, 11 Haziran 2024’te düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Ben de mi gitsem?
Ben de mi gitsem?
23 Aralık 2023

Oyun hakkında

Pembe Çıkmazı’nda 150 yıllık bir apartman, kadim kolektif hafızanın sahnesi.

Mekâna özgü yaratılan bu projede Büyük Zarifi Apartmanı, tarihî gerçeklerden yola çıkan kurmaca hikâyelerin sahnesine dönüşüyor. İstanbul Rumlarının geçmişinden bugüne uzanan iki kısa oyun ile hem sinema hem tiyatronun araçlarını kullanan bu deneysel performansta izleyiciler, sadece bir apartmanın değil, şehrin zengin tarihine tanıklık ediyorlar.

Projeyi Tasarlayan, Yöneten: İlyas Özçakır
Yazanlar: H. Can Utku, İlias Maroutsis, Fulya Özlem, Sandra Penso, İlyas Özçakır, Çağdaş Ekin Şişman
Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu
Oynayanlar: Çağdaş Ekin Şişman, Gafur Uzuner, Pınar Fidan, Rasmi Tsopela, Umut Çınar
Videoda Oynayanlar: Ali Baran Özcan, Andreas Sarantidis, Çağdaş Ekin Şişman, Oğulcan Arman Uslu, Yusuf Tan Demirel
Video Yönetmeni Kurgu: Sandra Penso
Yardımcı Yönetmen: Melis Balaban
Dekor Tasarımı: Osman Özcan (TY)

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