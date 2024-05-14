Büyük Zarifi Apartmanı’na dört dalda adaylık

Beyoğlu’nda bir Rum apartmanının hikâyesini anlatan, İlyas Özçakır’ın yönettiği ve İstos Sahne’nin ilk oyunu olan “Büyük Zarifi Apartmanı” 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne aday gösterildi.

Oyun, “Yılın En Başarılı Oyunu”, “Yılın En Başarılı Yönetmeni” ve iki ayrı “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” adaylıkla, ödüllere dört dalda aday gösterilmiş oldu.

Kazananlar, 11 Haziran 2024’te düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Ben de mi gitsem?

Oyun hakkında

Pembe Çıkmazı’nda 150 yıllık bir apartman, kadim kolektif hafızanın sahnesi.

Mekâna özgü yaratılan bu projede Büyük Zarifi Apartmanı, tarihî gerçeklerden yola çıkan kurmaca hikâyelerin sahnesine dönüşüyor. İstanbul Rumlarının geçmişinden bugüne uzanan iki kısa oyun ile hem sinema hem tiyatronun araçlarını kullanan bu deneysel performansta izleyiciler, sadece bir apartmanın değil, şehrin zengin tarihine tanıklık ediyorlar.

Projeyi Tasarlayan, Yöneten: İlyas Özçakır

Yazanlar: H. Can Utku, İlias Maroutsis, Fulya Özlem, Sandra Penso, İlyas Özçakır, Çağdaş Ekin Şişman

Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu

Oynayanlar: Çağdaş Ekin Şişman, Gafur Uzuner, Pınar Fidan, Rasmi Tsopela, Umut Çınar

Videoda Oynayanlar: Ali Baran Özcan, Andreas Sarantidis, Çağdaş Ekin Şişman, Oğulcan Arman Uslu, Yusuf Tan Demirel

Video Yönetmeni Kurgu: Sandra Penso

Yardımcı Yönetmen: Melis Balaban

Dekor Tasarımı: Osman Özcan (TY)