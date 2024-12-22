“Büyük Plan”seyirci ile buluştu

Distopik bir insanlık sorgulaması yapan “Büyük Plan” oyunu, Kadıköy Boa Sahne’de dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Absürt mizah ile insan olmanın anlamını sorgulayan bu oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Adalet, özgürlük ve insanlık kavramlarını kara mizah unsurlarıyla ele alan oyun, yozlaşmış bir medya ve çürümüş adalet sistemi arasında sıkışan avukat ve gazeteci bir çiftin kaçış hikayesini izleyiciye sunuyor.

"Kaçmamız gereken şey yaşadığımız dünya mı?"

“Her bir sevgi, her bir nefret, hayranlık ve kin... Hepsi, insan olmanın sırlarını öğretmek için... Peki, bunu gerçekten öğrenebildik mi? Kaçmamız gereken şey, gerçekten yaşadığımız dünya mı, yoksa bize sunulan yapay gerçeklik mi?”

İşte Proje No2, bu çarpıcı sorgulamayı absürt bir dille tiyatroseverlere sunuyor. R. Onur Duru’nun yazdığı ve video-art tasarımlarını yaptığı “Büyük Plan”, Can Ali Çalışandemir’in yönetmenliğinde hayat buluyor. Minimalist sahne tasarımı, video mapping ve teknoloji destekli bir görsel şölen sunan oyun, izleyicilere hem düşünsel hem de sanatsal bir yolculuk vadediyor.

Teknoloji ve sanatın buluştuğu bir yapım

Oyun, Yeşim Alıç’ın hareket yönetimiyle dinamik bir sahneleme sunarken, Çiğdem Yıldız ve Eray Cezayirlioğlu oyunculuk performanslarıyla öne çıkıyor. Videolarda yer alan sürpriz isim ise Seyhan Arman.

70 dakikalık bu distopik tiyatro deneyiminin ışık tasarımı Akın Yılmaz, ses ve efekt tasarımı Katia Merdinoğlu, yapay zeka tasarımları ise Güvenç Selekman tarafından gerçekleştirildi.

Oyun tarihleri

“Büyük Plan” oyunu,

23 Aralık Pazartesi günü Pax Sahne’de,

20 Ocak Pazartesi günü Ankara Aralık Sahne’de,

27 Ocak Pazartesi günü Kadıköy Boa Sahne’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Proje No2 hakkında

Yenilikçi ve eleştirel yapımlarıyla tanınan Proje No2, 2019 yılında kurulan bir tiyatro topluluğu. Daha önceki çalışmalarıyla Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri ve Direklerarası Seyirci Ödülleri gibi prestijli ödüllere layık görüldü.

(EMK)