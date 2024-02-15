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Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 11:08
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2024 21:16
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‘Büyük Özgürlük Yürüyüşü’nde son gün

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt sorununun demokratik çözümü için 1 Şubat’ta başlayan yürüyüş bugün sona erecek.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
‘Büyük Özgürlük Yürüyüşü’nde son gün

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır: "Bugün buraya binlerce polis yığdılar; ama bu politikalardan bir sonuç alamayacaklar. Bu yürüyüş ve direniş 13 günlük değil, 100 yıl önce başladı."

Görseli Büyüt

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tecrit altındaki PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt sorununun demokratik çözümü için 1 Şubat’ta başlayan “Büyük Özgürlük Yürüyüşü” bugün sona eriyor.

Görseli Büyüt

Yürüyüşün son gününde siyasetçi ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, bugün PKK Lideri Abdulah Öcalan'ın doğduğu Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara köyünde olacak.

Görseli Büyüt

Yürüyüş iki ayrı koldan; Van ve Kars’tan başladı. Yürüyüş boyunca Urfa, Bingöl, Dersim, Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ ve Muş'a gidildi. 

Görseli Büyüt

Yürüyüş boyunca yürüyüşçülerin ziyaret ettiği yerlerden bazıları: Kars’ın Digor ilçesinde 1993 yılında 17 kişinin katledildiği yer; Tahir Elçi’nin, Sakine Cansız’ın, İbrahim Ayhan’ın, Mahmut Zengin’in, Salih Kandal’ın, Musa Anter’in, Ceylan Önkol'un, Taybet İnan'ın mezarları, Gülistan Doku’nun son görüldüğü yer, Dört Ayaklı Minare, Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından Zap Suyu üzerinde yapılan Devrimci Gençlik Köprüsü.

Görseli Büyüt

Yürüyüşçüler ayrıca, 30 yıllık mahpusluğu sona eren Kürt tutukluları, kentlerde kendilerini selamlayan esnafları ve evlere gidip aileleri ziyaret etti.

Görseli Büyüt

Yürüyüşlerde sık sık  "Bijî berxwedana zindanan", “Bijî berxwedana Îmraliyê”, “Bîjî Serok Apo” ve “Bimre koleti, bijî azadî” sloganları atıldı.

Görseli Büyüt

Yürüyüşün sürdüğü 15 gün boyunca siyasetçi ve demokratik kitle örgütü temsilcileri polis engeliyle karşılaştı. Kentlerde yapılan ev baskınlarında çok sayıda yurttaş gözaltına alındı. 

Görseli Büyüt

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tuncer Bakırhan, yürüyüşle ilgili şöyle dedi: “Kürt meselesi artık ciddi bir şekilde masaya yatırılarak, diyalogla ve müzakereyle hâl yoluna girmesi gerekiyor. Şimdi bu sorunun çözümü nasıl olur diye sorabilirsiniz; bu sorunun çözümü çok kolaydır. Kürt halkı artık kendi yönetimlerinde, kendi muhataplarını yaratmıştır. Kürt meselesinin çözümünde, Kürt tarafının muhatapları açık net bir şekilde orta yerde duruyor.”

Görseli Büyüt

Yürüyüşle ilgili konuşan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş: “Bu yürüyüş bugün başlamadı, 100 yıldır devam ediyor. Kürt halkı 100 yıldır direniyor. Kürt halkı 25 yıldır Sayın Öcalan’ın özgürlüğü için direniyor."

Görseli Büyüt

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan: “Kürtleri soykırıma uğrattınız, asit kuyularına attınız ama bitiremediniz. ‘Hayali Kürdistan burada meftundur’ diyen zihniyetin hayalleri yıkıldı. Kürt halkı, hakikatin kendisidir. Hakikat karartılamaz. Bu yürüyüş uzun ve başarıya ulaşacak bir yürüyüştür.” (TY)

büyük özgürlük yürüyüşü Abdullah Öcalan dem parti
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