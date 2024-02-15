‘Büyük Özgürlük Yürüyüşü’nde son gün

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tuncer Bakırhan, yürüyüşle ilgili şöyle dedi: “Kürt meselesi artık ciddi bir şekilde masaya yatırılarak, diyalogla ve müzakereyle hâl yoluna girmesi gerekiyor. Şimdi bu sorunun çözümü nasıl olur diye sorabilirsiniz; bu sorunun çözümü çok kolaydır. Kürt halkı artık kendi yönetimlerinde, kendi muhataplarını yaratmıştır. Kürt meselesinin çözümünde, Kürt tarafının muhatapları açık net bir şekilde orta yerde duruyor.”