"Büyük Özgürlük Yürüyüşü" Urfa'da sona erdi: Çözümün tek yolu Öcalan'ın özgürlüğüdür

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik çözümü için 1 Şubat'ta Van ve Kars’ta başlayan "Büyük Özgürlük Yürüyüşü" 15’inci gününde Öcalan'ın doğduğu Urfa’nın Halfeti ilçesine ulaştı.

MA’nın haberine göre; sloganlar eşliğinde DEM Parti ilçe binasına ulaşan yürüyüşçüler, burada açıklama yaptı. Açıklamayı yapan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, yürüyüş boyunca kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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"Komplo başarıya ulaşmadı"

Konuşmasında, Kürt halkının barış talep ettiğini belirten Kılıçgün Uçar, "Yürüyüşümüzü kriminal hale getirenlere sesleniyoruz; bu yürüyüşün sahibi Kürt halkıdır, halkımızın barış talebidir. Yüzyıldır savaşın dayatıldığı bir coğrafyada barışın sesini yükseltmeye devam eden bir mücadele yürütüyoruz. 15 Şubat 1999 yılında Sayın Öcalan Türkiye’ye getirildi. Sayın Öcalan buraya getirilirken Kürt gerçekliğinin bitirilmesi olarak bu komplo tarif edildi. Ama bu komplo başarıya ulaşmadı” dedi.

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"Kürtler taleplerinden vazgeçmiyor"

“Kürt sorunu karşısında parmağını dahi kımıldatmayan ve polisi önümüze koyan devlete sesleniyoruz” diyen Kılıçgün Uçar, şöyle devam etti:

“Kürtler asla boyun eğmedi ve eğmeyecek. Kürt sorunun çözülmesi için herkesin gücünü birleştirmesi gerekiyor. Kürt sorunu çözülmeye muhtaç bir hakikattır. Savaş politikalarında ısrar edenlere sesleniyoruz; bu sorun çözülecek ve bu sorunun çözülmesinin tek yolu da Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanmasıdır. Uluslararası komplodan sonra Türkiye devleti kendi hukukunu ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir tecrit sistemi devam ettiriyor ama Kürtler taleplerinden vazgeçmiyor.

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"Kürtler, IŞİD ile çok güçlü bir şekilde mücadele etti"

Kürtler, uluslararası komployu yapan hegemon güçlerin yarattığı IŞİD ile çok güçlü bir şekilde mücadele ettiler. Kürtler, Kürt kadınları Rojava’da yeni bir paradigmanın kapısını açtılar. Sayın Öcalan’ın paradigmasının bu coğrafyada mutlaka hayat bulması gerekiyor. Bu yürüyüşü burada bitireceğiz ama Sayın Öcalan’ın sesi herkese ulaşana ve Kürt sorunu çözülene kadar mücadele edeceğiz. Yürüyüş boyunca emek veren ve mücadele eden herkese teşekkür ediyoruz.”

‘Büyük Özgürlük Yürüyüşü’nde son gün

Amara'ya girişe izin verilmedi

Yürüyüşçüler, daha sonra Öcalan’ın köyü olan Amara’ya gitmek için yola çıktı.

Amara'ya girişlerine izin verilmeyen yürüyüşçüler, yeniden Halfeti ilçe merkezine döndü. DEM Parti Halfeti ilçe binasında toplanan 75 yürüyüşçü, sloganlarla 15 günlük yürüyüşlerinin tamamlandığını duyurdu.

(RT)