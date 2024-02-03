‘Büyük Özgürlük Yürüyüşü’ üçüncü gününde: Bu yürüyüş başarıya ulaşacak

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun demokratik çözümü için Van ve Kars'tan başlatılan başlatılan 'Büyük Özgürlük Yürüyüşü' üçüncü gününde devam ediyor.

Van kolu, Yüksekova ilçesinden alkış ve sloganlarla Hakkari’ye uğurlandı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki Dayanışma Dernekleri Federasyonu Eşbaşkanı Emine Kaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı yürüyüş kolu, DEM Parti Gever İlçe Örgütü binası önünde bir araya geldi.

Parti binası önünde halk ve esnafla selamlaşan yürüyüşçüler, "Bijî berxwedana zindanan" sloganıyla uğurlandı.

MA’nın haberien göre; yürüyüşler, Hakkari merkezinde halkla bir araya gelecek. Bir sonraki durak ise Şırnak olacak.

‘Büyük Özgürlük Yürüyüşü’ ikinci gününde

Kars kolu Doğubayazıt'ta

Yürüyüşün Kars kolu da sabah saatlerinde Iğdır'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geçti.

Buradaki karşılamanın ardından, ilçe merkezine yürüyüşe geçildi.

Üç kilometrelik yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Yürüyüş boyunca “Bijî berxwedana Îmraliyê”, “Bimre koleti, bijî azadî” sloganları atıldı.

Basın açıklamasında konuşan DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, “Bugün milyonlarca Kürt birlikte mücadele ediyor. Bugün başlattığımız özgürlük yürüyüşü Sayın Öcalan’ın özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik çözümüdür. Bu yürüyüş, Sayın Öcalan üzerinde ağırlaştırılan tecridi kırmak içindir. Tecritle birlikte ülke her alanda bir yıkım yaşadı. Biz bu tecridi kabul etmiyor, Kürt sorununun çözülmesini istiyoruz” dedi.

"Öcalan'ın üzerindeki tecrit kırılacak"

Yürüyüşün başarıya ulaşacağını belirten Olan, sözlerini şöyle noktaladı: “Kürtleri soykırıma uğrattınız, asit kuyularına attınız ama bitiremediniz. ‘Hayali Kürdistan burada meftundur’ diyen zihniyetin hayalleri yıkıldı. Kürt halkı bir hakikatin kendisidir. Hakikat karartılamaz. Bu yürüyüş uzun ve başarıya ulaşacak bir yürüyüştür. Herkes bilsin ki Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kırılacak ve Kürt sorunun demokratik çözümü sağlanacaktır.

Açıklamanın ardından yürüyüşçüler, Ağrı'nın Diyadin ilçesine doğru yola çıktı.

"Büyük Özgürlük Yürüyüşü" başladı: Devleti, çözüm için masaya davet ediyoruz

(RT)