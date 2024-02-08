İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tecrit altındaki PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt sorununun demokratik çözümü için yapılan "Büyük Özgürlük Yürüyüşü" sekizinci gününde Kars ve Van güzergâhında devam ediyor.

Kars yürüyüş kolu Bingöl’ün Karlıova ve Elazığ’ın Karakoçan ilçelerinin ardından Dersim’e ulaşırken, Van’dan yola çıkan yürüyüşçüler ise Nusaybin’deydi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki Dayanışma Dernekleri Federasyonu Eşbaşkanı Emine Kaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer aldığı yürüyüşün Nusaybin güzergâhı, Şirin Sokak’tan Barış Parkı’na kadar erbane, şarkı ve sloganlarla ilerledi.

“Bu yürüyüş bugün başlamadı”

Yürüyüş boyunca “Bîjî Serok Apo” ve “Bîjî berxwedana zindanan” sloganları atıldı.

JINNEWS’te yer alan habere göre, Nusaybinlileri selamlayan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, “Bu yürüyüş bugün başlamadı, 100 yıldır devam ediyor. Kürt halkı 100 yıldır direniyor. Buradan, Nusaybin’den cezaevlerine, direnenlere selam gönderiyoruz. Kürt halkı 25 yıldır Sayın Öcalan’ın özgürlüğü için direniyor. Kürt halkının direnişi uluslararası alanda yayıldı. Biz kazanacağız,” dedi.

Dersim’de anmalar

Yürüyüşün Kars kolunda yer alan siyasetçi ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ise bugün Dersim’e geçti.

Yeni Yaşam Gazetesi’nin aktardığına göre, yürüyüşçüler Gülistan Doku’nun son görüldüğü köprüye gitti ve burada bir açıklama yaptı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu “Bu toprakların sömürgeci gerçeğinden her yerde karakollar, gözetleme kulesi ve mobeseler varken genç bir kadının dört yıldır ailesinin ısrarına rağmen bulunamayışı bu toprakların gerçeğidir. Herkes için adalet istiyoruz. Tüm halklar için özgürlük istiyor ve yürüyoruz. Bu topraklara özgürlük gelene kadar yürüyüşümüz devam edecek,” dedi.

Konuşmaların ardından Gülistan Doku'nun son görüldüğü yerden baraj gölüne karanfiller bırakıldı.

Dersim kolu buradan, Paris’te katledilen Kürt siyasetçi Sakine Cansız ve geçen yıl (2023) sürgünde hayatını kaybeden Aysel Doğan’ın mezarlarını ziyaret etti.

Van yürüyüş kolu yarın Mardin merkezde, Kars kolu ise Bingöl merkezde yürüyüşüne devam edecek.

Yürüyüş, 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğduğu Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara köyünde sona erecek. (TY)