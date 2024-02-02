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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 13:41
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 13:41
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‘Büyük Özgürlük Yürüyüşü’ ikinci gününde

Yürüyüş, 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğduğu Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara köyünde sona erecek.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
‘Büyük Özgürlük Yürüyüşü’ ikinci gününde
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tecrit altındaki PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt sorununun çözümü için yapılan "Büyük Özgürlük Yürüyüşü" ikinci gününde Kars ve Van güzergâhında devam ediyor. 

Siyasetçi ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, yürüyüş kapsamında bugün Kars’ın Digor ilçesinde 1993 yılında 17 kişinin katledildiği yeri ziyaret etti. Yürüyüşçüler, saygı duruşunun ardından Digor Katliamı’nın yaşandığı yere karanfil bıraktı. 

"Büyük Özgürlük Yürüyüşü" başladı: Devleti, çözüm için masaya davet ediyoruz
"Büyük Özgürlük Yürüyüşü" başladı: Devleti, çözüm için masaya davet ediyoruz
1 Şubat 2024

Hakkâri’ye varıldı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Newroz Uysal, "1993 yılında burada bir katliam yaşandı ve 17 insanımız katledildi. Cumhuriyet tarihi katliamlar üzerine kurulmuştur. Biz yıllardır katliamlara karşı yaşatma mücadelesi veriyoruz," dedi.
 
Yürüyüşçüler daha sonra Iğdır’ın Tozan ilçesine doğru hareket etti. 

Yürüyüşün Van kolu ise bugün Hakkâri’ye vardı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan heyet, Şemdinli’den sonra Yüksekova’ya geçti. 

Yürüyüş, 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğduğu Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara köyünde sona erecek. (TY)

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