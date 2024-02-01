"Büyük Özgürlük Yürüyüşü" başladı: Devleti, çözüm için masaya davet ediyoruz
PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü ve Kürt sorununun çözümü için yapılan “Büyük Özgürlük Yürüyüşü” bugün iki ayrı koldan başladı.
Yürüyüş öncesinde Van ve Kars’ta açıklama yapıldı.
15 Şubat'a kadar devam edecek yürüyüşe ilişkin Van’da yapılan açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tuncer Bakırkan, milletvekilleri ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.
"Kürt sorunu artık masaya yatırılmalı"
Bakırhan, Kürt sorunun sonuçlarına vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
“Kürtler ayrı bir halktır, farklı bir dilleri var. Bin yıllardır bu coğrafyada yaşıyor. Cumhuriyetin asli kurucularından biridir. Cumhuriyet kurulurken canıyla, kanıyla bu cumhuriyetin kurulmasına destek vermiş, katkı sunmuştur.
Sürekli kendi kaderini ve geleceğini Türkiye halklarıyla beraber gören, ama farklılığını da yaşamak isteyen bu halkın taleplerinin bir yüzyıl daha kabul edilmemesi bize de Türkiye’ye de bir şey kazandırmayacaktır.
İkinci yüzyıl, birinci yüzyıl gibi olmamalıdır. Kürt meselesi artık ciddi bir şekilde masaya yatırılarak, diyalogla ve müzakereyle hal yoluna girmesi gerekiyor. Şimdi bu sorunun çözümü nasıl olur diye sorabilirsiniz; Evet, bu sorunun çözümü çok kolaydır.
Kürt halkı artık kendi yönetimlerinde, kendi muhataplarını yaratmıştır. Kürt meselesinin çözümünde, Kürt tarafının muhatapları açık net bir şekilde orta yerde duruyor. Geçen çözüm sürecinde de Kürt meselesinin çözülmesi için ciddi bir irade ortaya konulmuştur."
"Baş müzakereci Sayın Öcalan'dır"
Kürt sorununun çözümünün PKK Lideri Abdullah Öcalan’dan geçtiğini vurgulayan Bakırhan, “Öcalan’ın baş müzakereci” olduğunu belirtti.
Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sayın Öcalan’ın çözüm sürecinde ortaya koyduğu irade doğru bir iradedir, biz onu dün de destekledik, bugün de destekliyoruz. Devlet yetkililerini ve bu ülkeyi yönetenleri, daha demokratik bir Türkiye için, daha eşitlikçi, daha adil, Kürtlerin ve Alevilerin eşit halklara sahip olduğu bir Türkiye’de yaşamaları için masaya, müzakereye davet ediyoruz.
Sayın Öcalan'ın bu konuda Kürtlerin baş müzakereci olarak gördükleri, gösterdikleri, yetkili, etkili ve irade sahibi olduğu defalarca söylendi. Bu yürüyüş aynı zamanda bir fırsattır, bu kriz kaoslardan Ortadoğu’daki çatışmalarından çıkmanın fırsatıdır. Kürt meselesi uluslararası bir konuma gelmiştir ama sorun Türkiye’de, Amed’te, Ankara’da çözülmeye müsait bir noktadadır.”
Bakırhan’ın ardından Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van MEBYA-DER Eşbaşkanı Hanım Kaya, MED TUHAD-FED Eşbaşkanı Emine Kaya, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ve DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu söz aldı. Konuşmacılar, Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılmasına ve Kürt sorununun çözümüne dikkat çekti.
Polis, otelin çıkışını barikatlarla kapattı
Basın toplantısının ardından, aralarında eş genel başkanların da bulunduğu grup, yürüyüş başlattı. Otelin çıkışı polis barikatları ile kapatıldı.
Görüşmelerin ardından barikatlar kaldırıldı. Heyet farklı yollardan Musa Anter Barış Parkı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca polisler, "Cadde üzerindeki gruba sesleniyorum: Yapmış olduğunuz yürüyüş kanunlara aykırıdır" anonsu geçti.
Kars'ta da yürüyüş başladı
Kars’ta yapılan toplantıya ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek, Demokratik Bölgeler Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve MED TUHAD-FED Eşbaşkanı Kerem Canpolat katıldı.
DEM Parti Milletvekili Newroz Uysal’ın yaptığı basın açıklamasının ardından heyet yürüyüş için alana geçti.
Yürüyüş, 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdulah Öcalan'ın doğduğu Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara köyünde sona erecek.
(RT)