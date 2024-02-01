"Büyük Özgürlük Yürüyüşü" başladı: Devleti, çözüm için masaya davet ediyoruz

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü ve Kürt sorununun çözümü için yapılan “Büyük Özgürlük Yürüyüşü” bugün iki ayrı koldan başladı.

Yürüyüş öncesinde Van ve Kars’ta açıklama yapıldı.

15 Şubat'a kadar devam edecek yürüyüşe ilişkin Van’da yapılan açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tuncer Bakırkan, milletvekilleri ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Bakırhan, Kürt sorunun sonuçlarına vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Kürtler ayrı bir halktır, farklı bir dilleri var. Bin yıllardır bu coğrafyada yaşıyor. Cumhuriyetin asli kurucularından biridir. Cumhuriyet kurulurken canıyla, kanıyla bu cumhuriyetin kurulmasına destek vermiş, katkı sunmuştur.

Sürekli kendi kaderini ve geleceğini Türkiye halklarıyla beraber gören, ama farklılığını da yaşamak isteyen bu halkın taleplerinin bir yüzyıl daha kabul edilmemesi bize de Türkiye’ye de bir şey kazandırmayacaktır.

İkinci yüzyıl, birinci yüzyıl gibi olmamalıdır. Kürt meselesi artık ciddi bir şekilde masaya yatırılarak, diyalogla ve müzakereyle hal yoluna girmesi gerekiyor. Şimdi bu sorunun çözümü nasıl olur diye sorabilirsiniz; Evet, bu sorunun çözümü çok kolaydır.

Kürt halkı artık kendi yönetimlerinde, kendi muhataplarını yaratmıştır. Kürt meselesinin çözümünde, Kürt tarafının muhatapları açık net bir şekilde orta yerde duruyor. Geçen çözüm sürecinde de Kürt meselesinin çözülmesi için ciddi bir irade ortaya konulmuştur."