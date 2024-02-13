'Büyük Özgürlük Yürüyüşü' 13. gün: Dört Ayaklı Minare'den beyaz güvercinler uçuruldu

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik çözümü için 13 gün önce Van ve Kars’ta başlayan “Büyük Özgürlük Yürüyüşü”nün iki kolu Diyarbakır’da buluştu.

Yürüyüşün Kars ve Van kolu Ceylanlar AVM önünde bir araya geldi.

Bu sırada bölgeyi ablukaya alan polis ile yürüyüşçüleri bekleyen kitle arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis daha sonra kitle ile buluşan yürüyüşçüleri ablukaya aldı.

Polis ablukasına kitle "Direne direne kazanacağız", "jin, jiyan, azadî", "savaşa hayır barış hemen şimdi" sloganlarıyla karşılık verdi.

Buradan Dağ Kapı Meydanı’na yürüyen grup daha sonra Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare'ye ulaştı.

DEM Parti Milletvekili Nevroz Uysal ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dört Ayaklı Minare önünde açıklama yaptı.

MA’nın haberine göre; açıklamada konuşan DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal, “Bizler kar kış demeden Van ve Kars’tan ’ten yola çıktık. Sayın Öcalan’ın özgürlüğü ve Kürt sorunun çözümü için buraya kadar geldik. Bu yol Sayın Öcalan’ın özgürlük yoludur” dedi.

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"Bu yürüyüş 100 yıl önce başladı"

Ardından konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ise Kürt sorununun demokratik bir şekilde çözülmesini istediklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Bu sorunun muhatabı ise Sayın Öcalan’dır. Yüzyıldır Kürtlere inkar, asimilasyon ve yok etme politikası üzerine yaklaşıldı ama bu sorunu çözemediler. Bugün binlerce polis yığdılar ama asla bu politikalardan bir sonuç alamayacaklar. Bu yürüyüş ve direniş 13 günlük değil, 100 yıl önce başladı ve bu onun devamıdır.

Kürdistan ve Türkiye’de sorunlar ağırlaşıyor. Herkese çağrımızdır, bu meselenin barışçıl çözülmesi için yol, yöntem bulun. Bu mesele ile kimse bir yere ulaşamayacaktır. Bu sorunun onurlu ve barış içerisinde çözülmesi sadece bizim omzumuzda olmamalı. Bu ülkede barış isteyen herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Bu direnişin öncüsü Sayın Öcalan’dır. Tecridin kırılması ve Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması gerekiyor. Bundan başka bir yol yoktur. Bizim talebimiz onurlu barıştır.”

Açıklama sloganlar ve Dört Ayaklı Minare'den beyaz güvercinlerin uçurulması ile sona erdi.

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(RT)