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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 14:43
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2023 14:44
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Büyük Aile Platformu’ndan LGBTİ+ derneklerinin kapatılması için dilekçe

Platform, Meclis’e sunduğu ve 150 bin kişinin imzaladığı dilekçe metninde üç talebe yer verdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/buyuk-aile-platformundan-lgbti-derneklerinin-kapatilmasi-icin-dilekce.jpg
Görsel: Anadolu Ajansı

Büyük Aile Platformu, iki gün önce (30 Eylül) yaptığı açıklamayla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışıyla yeniden gündeme gelen Anayasa değişikliği görüşmelerinde “LGBT örgütlerinin kapatılmasının” da görüşülmesini istedikleri 150 bin ıslak imzalı dilekçeyi Meclis'e sundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamada görüşlerine yer verilen Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, “LGBT propagandasının yasaklanmasına ve örgütlerinin” kapatılmasına ilişkin yürütülen çalışmaları sonucunda 150 bin kişinin ortak üç talebe imza attığını söyledi.

“LGBT örgütü”

17 Eylül'de İstanbul Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirilen “Büyük Aile Buluşması”na da değinen Eryılmaz şöyle dedi:

"Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek, nesillerimizi bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ivedilikle son verilmesini istiyoruz.”

Eryılmaz, platformun taleplerini ise şöyle sıraladı:

1. Basın yayın organları, her türlü kitle iletişim araçları, sosyal medya platformları vb. alanlarda propaganda ve reklam faaliyetlerinin yasaklanması. 
2. Sosyokültürel terör yapılanmalarına ait dernek, vakıf ve platformların kapatılması. 
3. Kamuya açık alanlarda, her türlü kurum ve kuruluşta, okullarda, üniversitelerde ve toplu taşıma araçlarında aktivitelerinin engellenmesi ve kanuni düzenleme yapılması.

(TY)

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/haber/ihd-lgbti-bu-islak-imzali-nefret-karsisinda-geri-adim-atmayacagiz-284058
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