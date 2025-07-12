ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2025 13:40
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2025 15:55
3 dk Okuma

Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ne diyor?

Cumartesi Anneleri/İnsanları, yeni ‘süreç’ kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Hiç kimse zorla kaybedilmeye maruz bırakılamaz,” diyen sözleşmeyi imzalama çağrısı yaptı.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ne diyor?
Fotoğraf: Cumartesi Anneleri/İnsanları X hesabı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin Ankara Kızılcahamam’daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda PKK’nin dünkü (11 Temmuz) temsilî silah bırakma töreni ile ilgili konuşurken Türkiye yakın tarihindeki hak ihlâllerine değindi.

Erdoğan; Beyaz Toroslar, faili meçhuller, Diyarbakır Cezaevi, köy yakmalar ve Kürtçe konuşma yasağı gibi uygulamaların “terörü” sona erdirmek yerine büyüttüğünü belirterek, bu hak ihlallerinin bedelinin hep birlikte ödendiğini söyledi.

Cumartesi Anneleri/İnsanları ise bugün 1059’uncusunu gerçekleştirdikleri Galatasaray Meydanı eylemlerinde, Erdoğan’ın beyanlarının önemli olduğunu; ancak yeterli olmadığını belirtti.

Bu bağlamda Cumartesi Anneleri/İnsanları, Erdoğan’dan üç talepte bulundu:

Erdoğan ‘kayıplar’ dedi, Cumartesi Anneleri/İnsanları Ramazan Kaya için adalet istedi
1059. HAFTA
Erdoğan ‘kayıplar’ dedi, Cumartesi Anneleri/İnsanları Ramazan Kaya için adalet istedi
12 Temmuz 2025

Sözleşme ne diyor?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 20 Aralık 2006’da kabul edilen ve 7 Şubat 2007’de imzaya açılan Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, ICPPED), 23 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girdi. Bugüne dek 98 devletin imzaladığı, 76 devletin taraf olduğu sözleşmeyi Türkiye henüz imzalamadı.

Sözleşme, devletlere zorla kaybetmeyi suç sayma, soruşturma, failleri cezalandırma ve kayıp yakınlarının haklarını tanıma temel yükümlülüklerini yüklüyor.

Sözleşme, taraf devletlerin bir izleme mekanizması olarak Zorla Kaybolmalar Komitesi kurulmasını kabul etmelerini de öngörüyor.

Hiç kimse zorla kaybedilmeye maruz bırakılamaz” ve “Savaş hâli, savaş tehdidi, iç siyasal istikrarsızlık veya başka herhangi bir olağanüstü durum dahil olmak üzere hiçbir istisnai koşul, zorla kaybedilmeye gerekçe olarak gösterilemez,” diyen sözleşmenin önsözü ve ilk maddesi şöyle:

“Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,

Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca, devletlerin insan hakları ve temel özgürlüklere evrensel saygıyı teşvik etme ve bunlara riayet etme yükümlülüğünü dikkate alarak;

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne atıfla;

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve insan hakları, insancıl hukuk ve uluslararası ceza hukuku alanlarındaki diğer ilgili uluslararası belgeleri hatırlatarak;

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 18 Aralık 1992 tarihli ve 47/133 sayılı kararıyla kabul edilen "Tüm Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Bildirge"yi de anımsayarak;

Zorla kaybetmenin son derece ciddi bir suç olduğunun ve uluslararası hukukun belirli koşullar altında bunu insanlığa karşı suç olarak tanımladığının farkında olarak;

Zorla kaybetmeleri önleme ve bu suç karşısında cezasızlıkla mücadele etme kararlılığıyla;

Her bireyin zorla kaybedilmemeye yönelik hakkını, mağdurların adalet ve tazminat hakkını gözeterek;

Mağdurların, zorla kaybedilmenin koşulları ve kaybedilen kişinin akıbetine ilişkin gerçeği öğrenme hakkını ve bu amaca yönelik olarak bilgi arama, alma ve yayma özgürlüğünü teyit ederek;

Aşağıdaki maddeler üzerinde mutabık kalmışlardır:

Bölüm I

Madde 1

  1. Hiç kimse zorla kaybedilmeye maruz bırakılamaz.

  2. Savaş hâli, savaş tehdidi, iç siyasal istikrarsızlık veya başka herhangi bir olağanüstü durum dahil olmak üzere hiçbir istisnai koşul, zorla kaybedilmeye gerekçe olarak gösterilemez.

Sözleşmenin tamamına (İngilizce) erişmek için tıklayınız. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Cumartesi Anneleri/İnsanları cumhurbaşkanı erdoğan faili meçcul cinayetler gözaltında kayıplar beyaz toros
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: AKP-MHP-DEM olarak beraber yürümeye karar verdik
12 Temmuz 2025
/haber/erdogan-dan-surec-aciklamasi-akp-mhp-dem-olarak-beraber-yurumeye-karar-verdik-309417
1054. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Hiçbir bayramımız olmadı
7 Haziran 2025
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-hicbir-bayramimiz-olmadi-308153
"30 YILDIR ADALET İSTİYORUZ"
Cumartesi Anneleri: Hakikat açıklanmazsa barış olmaz
31 Mayıs 2025
/haber/cumartesi-anneleri-hakikat-aciklanmazsa-baris-olmaz-307951
17-31 MAYIS KAYIPLAR HAFTASI
Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan hakikat ve yüzleşme çağrısı
17 Mayıs 2025
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-ndan-hakikat-ve-yuzlesme-cagrisi-307535
1050. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Erdoğan söz verdi ama tutmadı
10 Mayıs 2025
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-erdogan-soz-verdi-ama-tutmadi-307314
Cumartesi Anneleri: Zaman acımızı azaltmıyor
12 Nisan 2025
/haber/cumartesi-anneleri-zaman-acimizi-azaltmiyor-306384
Cumartesi Anneleri: Huzurlu bayram için demokrasiye, barışa ihtiyaç var
29 Mart 2025
/haber/cumartesi-anneleri-huzurlu-bayram-icin-demokrasiye-barisa-ihtiyac-var-305973
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
1059. HAFTA
Erdoğan ‘kayıplar’ dedi, Cumartesi Anneleri/İnsanları Ramazan Kaya için adalet istedi
12 Temmuz 2025
/haber/erdogan-kayiplar-dedi-cumartesi-anneleri-insanlari-ramazan-kaya-icin-adalet-istedi-309418
ilgili haberler
Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: AKP-MHP-DEM olarak beraber yürümeye karar verdik
12 Temmuz 2025
/haber/erdogan-dan-surec-aciklamasi-akp-mhp-dem-olarak-beraber-yurumeye-karar-verdik-309417
1054. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Hiçbir bayramımız olmadı
7 Haziran 2025
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-hicbir-bayramimiz-olmadi-308153
"30 YILDIR ADALET İSTİYORUZ"
Cumartesi Anneleri: Hakikat açıklanmazsa barış olmaz
31 Mayıs 2025
/haber/cumartesi-anneleri-hakikat-aciklanmazsa-baris-olmaz-307951
17-31 MAYIS KAYIPLAR HAFTASI
Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan hakikat ve yüzleşme çağrısı
17 Mayıs 2025
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-ndan-hakikat-ve-yuzlesme-cagrisi-307535
1050. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları: Erdoğan söz verdi ama tutmadı
10 Mayıs 2025
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-erdogan-soz-verdi-ama-tutmadi-307314
Cumartesi Anneleri: Zaman acımızı azaltmıyor
12 Nisan 2025
/haber/cumartesi-anneleri-zaman-acimizi-azaltmiyor-306384
Cumartesi Anneleri: Huzurlu bayram için demokrasiye, barışa ihtiyaç var
29 Mart 2025
/haber/cumartesi-anneleri-huzurlu-bayram-icin-demokrasiye-barisa-ihtiyac-var-305973
diğer yazıları
DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN İLE SÖYLEŞİ
"Sosyalistlerin duracağı yer, sürecin tam merkezi olmalıdır"
9 Temmuz 2025
"Sosyalistlerin duracağı yer, sürecin tam merkezi olmalıdır"
ABD'li rapçi ‘Diddy’ hakkında görülen davada jüri, görüş ayrılığı yaşıyor
2 Temmuz 2025
ABD'li rapçi ‘Diddy’ hakkında görülen davada jüri, görüş ayrılığı yaşıyor
Gazeteci İrfan Değirmenci ve 12 TİP'li serbest bırakıldı
28 Haziran 2025
Gazeteci İrfan Değirmenci ve 12 TİP'li serbest bırakıldı
“Vadide sonsuza kadar yürüdüler”
28 Haziran 2025
“Vadide sonsuza kadar yürüdüler”
Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamasında transfobi: Koreograf hedef gösterildi
26 Haziran 2025
Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamasında transfobi: Koreograf hedef gösterildi
Sayfa Başına Git