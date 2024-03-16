Bütçe yılın ilk iki ayında 304,5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Şubat'ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 145 artarak 536 milyar 107 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 77,2 artışla 689 milyar 905 milyon liraya ulaştı.

Ocak-Şubat'ta açık 304 milyar 517 milyon TL

Ocak-Şubat döneminde ise bütçe gelirleri 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 127,1 yükselerek 1 trilyon 153 milyar 356 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,1 artarak 1 trilyon 457 milyar 873 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesinde Şubat'ta 153 milyar 798 milyon lira, Ocak-Şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat 2023'te 389 milyar 388 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 77,2 artışla 689 milyar 905 milyon liraya yükseldi. Böylece 2024'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon lira ödeneğin yüzde 6,2'si kullanılmış oldu.

2024 yılı bütçesi toplam 12,1 trilyon Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin TL, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 85 milyar 217 milyon 713 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 38 milyar 381 milyon 178 bin TL ödenek ayrıldı. Böylece 2024 yılı merkezi bütçesinin toplam parasal büyüklüğü 12 trilyon, 131 milyar, 477 milyon, 944 bin TL'ye baliğ oldu.

Açıkların aynı ritimde süregitmesi halinde yıl sonu itibariyla toplam açığın toplam bütçe büyüklüğünün en az yüzde 10'una ulaşabileceği öngörülebiliyor.

2024 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı tahminleri yüzde 3 dolayında ve Türkiye'nin 2023 yılı sonu kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 44 olması beklenirken bütçe açığının seyri özellikle yıl boyunca 2023'ün gerisine düşmeyeceği varsayılan yüksek enflasyon koşullarında kamu maliyesinin kırılganlığının yükseleceğine işaret ediyor.

Mehmet Şimşek: "Para yok, çok zorlanacaksınız"

İktisatçı Erdal Sağlam bu veriler ışığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hafta sonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) yaptığı toplantıda 365 oda ve borsa başkanına, "2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok" dediğini aktardı.

Sağlam, "Özellikle bu yılın iş dünyası için zor geçeceğini açıkça söyleyen Şimşek'in buna mecbur olduk[larını], aksi takdirde özel sektörün bundan sonra büyüyemez hale geleceği bir iklimin ortaya çıkacağını söyle[diğini]" de ekledi.

(AEK)