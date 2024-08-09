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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 23:34
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 23:35
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PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde rakibi Yu Wu'ya 4-1 yenilerek ikinci oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında Buse Naz Çakıroğlu, 9 Ağustos'ta gerçekleşen kadınlar 50 kilo final müsabakası sonucunda gümüş madalya kazandı.

Tokyo 2020'nde olimpiyat ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu, Çinli rakibi Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya kazandı. Çakıroğlu, 2020 ikinciliğiyle boks branşında Türkiye'ye madalya getiren ilk kadın olmuştu. 

Türkiye Boks Federasyonu, Buse Naz Çakıroğlu'nun üst üste iki olimpiyatta madalya kazanan tek sporcuları olduğunu açıkladı.

Çakıroğlu, yarı final maçında Filipinli Aira Villegas'ı 5-0 mağlup ederek finale yükselmişti. (NK)

Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyat 2024 kadın sporcular boks
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