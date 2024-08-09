Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında Buse Naz Çakıroğlu, 9 Ağustos'ta gerçekleşen kadınlar 50 kilo final müsabakası sonucunda gümüş madalya kazandı.

Tokyo 2020'nde olimpiyat ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu, Çinli rakibi Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya kazandı. Çakıroğlu, 2020 ikinciliğiyle boks branşında Türkiye'ye madalya getiren ilk kadın olmuştu.

Türkiye Boks Federasyonu, Buse Naz Çakıroğlu'nun üst üste iki olimpiyatta madalya kazanan tek sporcuları olduğunu açıkladı.

Çakıroğlu, yarı final maçında Filipinli Aira Villegas'ı 5-0 mağlup ederek finale yükselmişti. (NK)