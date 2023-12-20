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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 17:03
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 17:00
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Bursasporlu futbolculardan Diyarbekirsporlu futbolculara saldırı

Hakem yaklaşık beş dakika duran oyundan sonra tüm oyuncuları sahaya çağırdı ve iki takımdan beş oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bursasporlu futbolculardan Diyarbekirsporlu futbolculara saldırı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’in 18. haftasında bugün Bursaspor, Diyarbekirspor’u konuk etti.

Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’ndaki mücadeleyi 2-0 kaybederek ligde 19. sıraya geriledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Diyarbekirspor’un gollerini 25. dakikada Yasin Dülger, 82. dakikada ise Bünyamin Yürür kaydetti.

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikten sonra Bursasporlu futbolculardan biri, Diyarbekirsporlu futbolculardan birine tekme attı.

Hakem yaklaşık beş dakika duran oyundan sonra bütün oyuncuları sahaya çağırdı ve iki takımdan beş oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Diyarbekirspor karşılaşmayı 8, Bursaspor ise 9 kişiyle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcular, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden geçerek soyunma odasına gitti. (TY)

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