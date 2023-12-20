Bursasporlu futbolculardan Diyarbekirsporlu futbolculara saldırı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’in 18. haftasında bugün Bursaspor, Diyarbekirspor’u konuk etti.
Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’ndaki mücadeleyi 2-0 kaybederek ligde 19. sıraya geriledi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Diyarbekirspor’un gollerini 25. dakikada Yasin Dülger, 82. dakikada ise Bünyamin Yürür kaydetti.
Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikten sonra Bursasporlu futbolculardan biri, Diyarbekirsporlu futbolculardan birine tekme attı.
Irkçı Bursaspor yine saldırdı— Amida Haber (@AmidaHaber) December 20, 2023
Diyarbekirspor'un attığı ikinci gol sonrası Bursaspor'lu oyuncular Diyarbekirsporlu oyunculara saldırdı. pic.twitter.com/akBBgA1v2E
Hakem yaklaşık beş dakika duran oyundan sonra bütün oyuncuları sahaya çağırdı ve iki takımdan beş oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Diyarbekirspor karşılaşmayı 8, Bursaspor ise 9 kişiyle tamamladı.
Karşılaşmanın ardından Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcular, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden geçerek soyunma odasına gitti. (TY)