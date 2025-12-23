Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Somaspor ile oynanan karşılaşmada siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle Bursaspor’a para cezası uyguladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 23 Aralık Salı günü açıkladığı kararlarda, söz konusu tezahüratları “çirkin ve kötü” olarak değerlendirdi. Kurul, bu eylemin aynı sezon içinde Bursaspor’un misafir kulüp olduğu maçlarda ikinci kez yaşanması nedeniyle kulübe 16 bin lira para cezası verdi.

BirGün'ün aktarımına göre, PFDK, aynı karşılaşmada tribünlerde merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle Bursaspor’a 211 bin lira ceza kesti. Taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe ayrıca 55 bin lira para cezası uygulanırken, belgelerin haksız kullanımı gerekçesiyle de 60 bin lira ceza verildi.

Böylece Bursaspor, Somaspor maçıyla bağlantılı disiplin ihlalleri nedeniyle toplamda yüksek miktarda para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

