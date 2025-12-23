ENGLISH KURDÎ
KADIN
23 Aralık 2025 15:31
 23 Aralık 2025 15:38
Okuma Okuma:  1 dakika

Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası

Kurul, bu eylemin aynı sezon içinde Bursaspor’un misafir kulüp olduğu maçlarda ikinci kez yaşanması nedeniyle kulübe 16 bin lira para cezası verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası
Amedsporlular Leyla Zana'ya saldırılara, Kürtçe "Aslan aslandır; ha kadın, ha erkek" pankartıyla yanıt verdi/Fotoğraf:cegamedya.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Somaspor ile oynanan karşılaşmada siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle Bursaspor’a para cezası uyguladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 23 Aralık Salı günü açıkladığı kararlarda, söz konusu tezahüratları “çirkin ve kötü” olarak değerlendirdi. Kurul, bu eylemin aynı sezon içinde Bursaspor’un misafir kulüp olduğu maçlarda ikinci kez yaşanması nedeniyle kulübe 16 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan Leyla Zana açıklaması
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan Leyla Zana açıklaması
23 Aralık 2025
ÖHD'den Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi saldırılara suç duyurusu
ÖHD'den Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi saldırılara suç duyurusu
22 Aralık 2025

BirGün'ün aktarımına göre, PFDK, aynı karşılaşmada tribünlerde merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle Bursaspor’a 211 bin lira ceza kesti. Taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe ayrıca 55 bin lira para cezası uygulanırken, belgelerin haksız kullanımı gerekçesiyle de 60 bin lira ceza verildi.

Böylece Bursaspor, Somaspor maçıyla bağlantılı disiplin ihlalleri nedeniyle toplamda yüksek miktarda para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Leyla Zana Türkiye Futbol Federasyonu amedspor bursaspor maçı
