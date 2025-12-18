"Bursaspor taraftarı"nın Leyla Zana'ya küfürlü tezahüratına tepki yağıyor

Bir grup Bursaspor taraftarının DEP ve HDP eski milletvekili Leyla Zana’ya yönelik ırkçı ve cinsiyetçi küfürlü tezahüratına tepki yağıyor.

Sosyal medyadan tepki gösterenler Futbol Federasyonu ve Adalet Bakanlığını göreve çağırıyor.

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar da "derhal adli süreçlerin işletilmesi"ni istedi.

Ne olmuştu? Bir grup Bursaspor taraftarı dün Somaspor'la oynadıkları maçta, Zana'yı ilgilendiren herhangi bir bağlam olmaksızın Kürt siyasetçiyi hedef alan cinsiyetçi küfürlü tezahüratta bulunmuştu. Bu, Bursaspor taraftarlarının karıştığı ilk nefret eylemi değil. Bursaspor taraftarları takımlarının 3 Mart 2023'te Amedsporla Bursa'da yaptığı karşılaşmada da Amedsporlu oyunculara taşlar, sopalar ve şişelerle saldırmış, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bu maçtaki ırkçı saldırı nedeniyle Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası vermişti. PFDK, 8 maç saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle, bir maç da merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı seyircisiz oynama cezası verdiğini açıklamıştı.

Tepkiler

Bursaspor taraftarının nefret diliyle ilgili tartışmalaryeniden alevlenirken, hukukçular Futbol Federasyonunu ve Adalet Bakanlığını göreve çağırdı.

Amed Barosu, şu açıklamayı yaptı:

Amed Barosu, şu açıklamayı yaptı: "Bileşeni olduğumuz Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformundan, Bursaspor – Somaspor karşılaşması sırasında tribünlerde açılan "Beyaz Toros" pankartları ile Sayın Leyla Zana'ya yönelik sloganlara ilişkin açıklama: Nefretle değil... barışla yaşayacağız. Leyla Zana yalnız değildir."

Buldan: İnsan onuru her şeyden önce gelir

Sanal medyada "#LeylaZanaOnurumuzdur" etiketiyle tepkiler yağdı. TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, konuya ilişkin açıklama yaparak, “Küfürle, hakaretle ne futbol savunulur ne de değerler. Leyla Zana’ya yönelik bu dili reddediyoruz. Spor, düşmanlık değil saygı üretmelidir. İnsan onuru her şeyden önce gelir” dedi.

"Kürt karşıtı nefret"

DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, "Dün 2. Lig’de oynanan Somaspor–Bursaspor maçının 85. dakikasında tribünlerden Leyla Zana’ya yönelik edilen küfürler, yıllardır cezasız bırakılan Kürt karşıtı nefretin tribünlere yansımış halidir. Leyla Zana, hayatını bir halkın özgürlük mücadelesine adamış, bu uğurda en ağır bedelleri ödemiş bir kadındır ve Kürt halkının onurudur. Stadyumlarda Leyla Zana’ya edilen küfürler, doğrudan Kürt halkına yöneltilmiş açık bir nefret suçudur. Buradan açıkça soruyoruz: Bu nefrete göz yuman TFF, hangi gerekçeyle disiplin hükümlerini işletmemektedir? İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, bu açık kin ve nefret söylemi karşısında neden sessizdir? Türk Ceza Kanunu Kürtlere yönelen küfür ve aşağılamayı suç saymıyor mu" ifadelerini kullandı.

"Leyla Zana'ya küfürlerin hangi saikle edildiğinin farkındayız"

Amedspor Başkanı Nahit Eren "Somaspor–Bursaspor karşılaşmasında Kürt siyasetinin ve toplumunun önemli bir değeri olan sevgili Leyla Zana’ya yönelik küfürlerin hangi saikle yapıldığının farkındayız." dedi.

Nefret ve ayrımcı dil, son zamanlarda yeniden stadlara bilinçli şekilde taşınmaktadır. Yaşananları ülke gündemimden bağımsız düşünmemek gerekir. Bu tehlikeye daha öncede dikkat çektiğimiz halde hiç bir engelleyici tutum maalesef alınmadı. Yetkilileri bir kez daha bu tehlikeya karşı uyarıyor ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Birlikte yaşam kültürünü hedefleyen bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum."

İHD: "Zana şahsında Kürt ve kadın kimliğine yönelik"

İHD Genel Merkezi, "Bursaspor-Somaspor karşılaşması sırasında tribünlerde açılan “Beyaz Toros” pankartları ile Kürt siyasetçi Sayın Leyla Zana’ya yönelik küfür ve ırkçı saikle yapılan hakaretler kabul edilemez. Sloganı atanları kınıyoruz. Tribünlerdeki tezahüratların Sayın Zana şahsında Kürt ve kadın kimliğine yöneliktir. İHD olarak Sayın Leyla Zana’nın yanında olduğumuzu belirtiyor, yetkilileri tribünlerdeki küfür ve hakaretlerin etkili bir biçimde soruşturmaya çağırıyoruz." dedi.

Bursaspor-Somaspor karşılaşması sırasında ırkçı saiklerle tribünlerde açılan “Beyaz Toros” pankartları ile Kürt siyasetçi Sayın Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi küfür ve hakaretler kabul edilemez. Sloganı atanları kınıyoruz. Tribünlerdeki tezahüratlar, Sayın Zana şahsında Kürt… pic.twitter.com/B2bS8V01bo — İHD Genel Merkezi (@ihdgenelmerkez) December 17, 2025

