Bursaspor Kulübü Başkanı: Üç-dört futbolcu Bursaspor'un kaderiyle oynadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay, dün (20 Aralık) Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan Diyarbekirspor maçındaki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Günay, kendi sahalarında Diyarbekirspor'a 2-0 yenildikleri maçta Diyarbekirspor’a yönelik saldırıyı, kendi futbolcularını eleştirerek şöyle değerlendirdi: “Bu camianın Türkiye gündemine böyle gelmesinden memnun mu kaldılar?”

“Seve seve gezsinler Bursa’da”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Günay’ın müsabakanın ardından stattan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamanın devamı şöyle:

“Sahanın içinde öyle yanlış bir şey görmedim. Mağlup olduysak, bunun suçunu başkasında değil, azıcık da futbolcular kendilerinde arayacak. Siz mücadele etmeyeceksiniz, ayakta duramayacaksınız, ondan sonra, 'Biri bizi tahrik etti.' diyeceksiniz. Bu savunma değil.

“Bursaspor'u gördünüz. Şu anda böyle mi olması lazım? Kendileri bu durumdan memnunlarsa, seve seve gezsinler Bursa'da. Tüm Bursa'nın kaderiyle oynadılar. Tüm takıma söylemiyorum ama üç-dört futbolcu, Bursaspor'un kaderiyle oynadı.”

Bursasporlu futbolculardan Diyarbekirsporlu futbolculara saldırı

“Ölümden döndük”

Amida Haber’in aktardığına göre, Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç ise hem ırkçı hem de fiziki saldırılara maruz kaldıklarını söyledi.

Genç’in açıklaması özetle şöyle:

“Tribünler, golden sonra tahrik etmeye başladı. 70. dakikadan sonra futbol adına hiçbir şey yoktu. Hem ırkçı hem de fiziki saldırılara maruz kaldık. Maç sonrası koridorlarda bile oyuncularımız saldırıya uğradı. Burada organize bir saldırı oldu. Umarım TFF bu organize saldırıyı görür.

“İstiklal Marşı okunmadığı yalandır, iftira atıyorlar. Yaptıkları çirkinlikleri bu şekilde örtmek itiyorlar. Başarısızlıklarını saldırarak örtmeye çalıştılar. Sevinç futbolcunun doğal hakkı, bunu ırkçılığa dökmek asıl sıkıntı.

“İki futbolcumuz şu an hastanede. Futbolcular tekmelerle bize saldırdı. Koridorda bile saldırıya uğradık. Bursaspor, bunu hep yapıyor. Amed ve Diyarbekirspor takımlarına karşı uygulanan ilk linç değil. Sahaya inseydiler daha kötü şeyler olurdu. Hepimiz ölümden döndük.” (TY)