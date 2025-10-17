ENGLISH KURDÎ
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 15:29
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 15:33
1 dk Okuma

Bursa’nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları tamamen kurudu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bursa’nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Bursa’nın Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 28 Eylül’de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim’de yüzde 0,49, 15 Ekim’de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı’ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim’den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye'de kuraklık tehlikesi Bursa nilüfer Doğancı kuraklık iklim krizi bursa büyükşehir belediyesi
