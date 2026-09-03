Bursagaz işçileri Aksa önünde

Bursagaz işçileri, 22 işçinin işe iadesi ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması talebiyle başlattıkları eylemi İstanbul’a taşıdı.

İşçiler direnişlerinin 85. günde şirketin Beykoz’daki genel merkezi olan Aksa Doğalgaz önünde toplandı.

Bursa’dan İstanbul’a gelen işçilere, birçok sendika ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Bu sırada Aksa, kendi çalışanlarına bir takım yasaklar getirdi. K binası içindeki kafetaryayı kapattı. Çalışanlardan öğle yemeğinde görev yaptıkları binalardaki restoranları kullanmalarını istedi. Ayrıca çalışanları dış toplantılar yerine çevrimiçi toplantılarına yönlendirdi.

"Sendikaya üye olursanız işten çıkarırız"

Eylemde konuşan işten çıkarılan Bursagaz işçisi Metin Şen, Aksa Genel Merkezi çalışanlarının eylemi izlemelerinin engellendiğini belirterek şunları söyledi:

“Pencerelerden bakmayın, dışarıdaki arkadaşlarınızı izlemeyin, yemeğe çıkmayın diyerek kısıtlama getiriyorlar. İşverenin uyguladığı tüm sendikal baskı ve engellemelere burada bir kez daha bizzat şahit oluyoruz.”

Şen, iş yerindeki baskıların sürdüğünü anlatarak “Çalışan arkadaşlarımızı DİSK/Enerji-Sen’e üye olmaları halinde işten çıkarmakla tehdit ettiler, bu yöndeki baskılarını hâlâ sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

"Bir tane haklı gerekçeniz varsa açıklayın"

Aksa yönetiminin eylem günü genel merkez personeline e-posta gönderdiğini belirten DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin de, çalışanların dışarı çıkmasının ve eylemi takip etmesinin yasaklandığını şöyle anlattı:

“Mail gönderip çalışanların mola haklarını kısıtladılar. ‘Saat 15.00’e kadar dışarı çıkmak ve camların önünde durmak yasak’ dediler. Niye? Neyden korkuyorsunuz?”

Daha önce de görüşme talebiyle Aksa Genel Merkezi’ne geldiklerini söyleyen Keskin, “Sorunun masada çözümü için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini belirtmiştik. Ancak şirket, karşımıza yine taşeron bir yetkili çıkardı” diye konuştu.

Bursagaz’da TİS sürecini durduran yetki itirazına da değinen Keskin, şirket yönetimine şöyle seslendi:

“85 gündür hem Bursa’daki hem de buradaki yöneticilerinize çağrı yapıyoruz: Bir tane haklı gerekçeniz varsa çıkın kamuoyuna açıklayın! ‘Şu nedenden dolayı itiraz ettik’ deyin. Diyemezsiniz!”

Keskin, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

"Yarın aynı mücadele bizim de kapımızı çalabilir"

Eyleme destek veren DİSK/Enerji-Sen üyesi Cenk ise dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Buradaki arkadaşlarımızın yanında durmak en temel sorumluluğumuz. Çünkü aynı tablo yarın bizim de başımıza gelebilir. Bu mücadeleyi yerel bir eylem olarak görmemek gerekiyor. Türkiye’nin dört bir yanında işçi haklarını savunan herkesin bir araya gelmesi ve bu direnişe omuz vermesi şart.”

Aksa Doğalgaz hakkında Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da dördüncü büyük doğalgaz dağıtım şirketi. 2002’de Kazancı Holding’in iştiraki alarak kuruldu. Fortune 500’ün “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” listesinde 48. sırada. Bursa dahil olmak üzere Türkiye genelinde 24 şehir ya da bölgede faaliyet gösteriyor. 8,6 milyon abonesi var. Yaşar Erarslan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirketin Başkan Vekili ise Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal. Aksa Doğalgaz'ın kar-zarar durumu bilinmiyor ancak Kazancı Holding 2025'te 101,75 milyar TL ciroya ulaştı, 5,4 milyar TL de net kar etti.

Ne olmuştu? Bursagaz çalışanları, DİSK/Enerji-Sen’de örgütlenmelerinin ardından Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yetkisi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurdu. Bakanlık, incelemelerin ardından sendikanın TİS yapmaya yetkili olduğunu tespit etti. Ancak Bursagaz işvereni ve iş yerinde örgütlü bulunan TES-İŞ Sendikası, Bakanlığın yetki kararına itiraz etti. İtiraz üzerine hukuki süreç başladı. Bu süreçte şirket 22 işçiyi işten çıkardı. İşçiler, işten çıkarmaların sendikal faaliyetlerler nedeniyle gerekçesiyle söylüyor. Ayrıca Aksa Doğalgaz bünyesindeki Koni İnşaat'a geçiş yapmaları yönünde kendilerine baskı yapıldığını belirtiyor. TES-İŞ’in örgütlü olduğu Koni’ye geçmeleri halinde Bursagaz bünyesindeki TİS haklarından yararlanamayacaklarını belirten işçiler, 22 işçinin işe iadesini, yetki itirazının geri çekilmesini ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin derhal başlatılmasını talep ediyor.

(SG/HA)