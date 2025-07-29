Bursa’daki orman yangını dördüncü gününde devam ediyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda devam eden yangına, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katıldı.
Temmuz ayındaki orman yangınları geniş çaplı yıkıma dönüştü
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.
Öte yandan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık karayolunda ulaşım gece yeniden sağlanmaya başlandı.
Dört kişi hayatını kaybetti
Dört gün önce başlayan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangın bölgesine su taşıyan bir tankerin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden itfaiye personeli Ramazan Şaşkın ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün (28 Temmuz) tutuklandı.
Bursa Valiliğince geçmişte Gülen Cemaati ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı açıklanan şüpheli, savcılıktaki ifadesinde, astsubay olarak görev yaparken Nisan 2019'da "FETÖ üyesi" olmaktan gözaltına alındığını, tedbiren görevinden uzaklaştırıldığını, 2021'de de meslekten kesin olarak ihraç edildiğini anlattı: "Kışmanlar köy yoluna girdiğimde bir anlık ruh haliyle yolun kenarında bulunan ormanlık alanı yakmak istedim. Aynı zamanda köydeki ortamın karışmasını, köy sakinleri arasında kargaşa çıkmasını, anlamsız bir karışıklık olmasını istedim." (TY)