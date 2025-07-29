Bursa’daki orman yangını dördüncü gününde devam ediyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda devam eden yangına, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katıldı.

Temmuz ayındaki orman yangınları geniş çaplı yıkıma dönüştü

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Öte yandan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık karayolunda ulaşım gece yeniden sağlanmaya başlandı.