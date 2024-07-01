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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2024 09:30
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2024 09:32
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Bursa’da yangın

Makilik bölgede çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp arazilere ve Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsüne ulaşan yangın, yaklaşık 700 dekar alanda etkili oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bursa’da yangın
Fotoğraf: AA

Bursa'da, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınındaki makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapılıyor.

Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, yaklaşık 700 dekar alanda etkili oldu.

Öğrenciler tahliye edildi 

Kampüste bulunan yurtlardaki öğrenciler tahliye edildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yurtlardaki öğrencileri şehir merkezindeki diğer yurtlara yerleştirdiklerini, bu sabah geri döneceklerini söyledi.

Veteriner Fakültesinde bulunan 150 küçükbaş ve 150 büyükbaşı güvenli alanlara aldıklarını kaydeden Demirtaş, can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanların da tahliyesi sağlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

(AS)

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