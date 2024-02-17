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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 11:22
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2024 11:24
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Bursa’da gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı

DEM Parti il yöneticisi İshak Tekin ve TUHAY-DER yöneticisi Mahmut İpek, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bursa’da gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı
Görsel: MA

Bursa merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 14 Şubat’ta düzenlenen ev baskınlarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bursa il yöneticisi İshak Tekin ile Tutuklu ve Hükümlü Aileler ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) yöneticisi Mahmut İpek’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 

MA'nın haberine göre Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken, DEM Parti Bursa il yöneticisi İshak Tekin ve TUHAY-DER yöneticisi Mahmut İpek, “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.

(EMK)

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/haber/dem-parti-40-il-ve-16-buyuksehir-adayini-acikladi-291663
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/haber/dem-parti-den-mesem-aciklamasi-akp-egitimi-metalastiriyor-291535
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5 Şubat 2024
/haber/dem-parti-hatimogullari-erdogan-in-ayrimciligini-dogdugumuz-gunden-beri-biliyoruz-291442
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