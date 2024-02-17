Bursa’da gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı

Bursa merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 14 Şubat’ta düzenlenen ev baskınlarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bursa il yöneticisi İshak Tekin ile Tutuklu ve Hükümlü Aileler ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) yöneticisi Mahmut İpek’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken, DEM Parti Bursa il yöneticisi İshak Tekin ve TUHAY-DER yöneticisi Mahmut İpek, “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.

(EMK)