Bursa’da gazeteci Yaman Kaya silahlı saldırıya uğradı

Bursa'nın yerel internet sayfalarından Başka Gazete’nin Yayın Yönetmeni Yaman Kaya, dün (13 Kasım) akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Nilüfer’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki işyerinden çıktıktan sonra aracına binen Kaya, seyir halindeyken kurşunların hedefi oldu.

Kaya’nın kullandığı araca isabet eden kurşunlar, aracın camlarını patlattı. Kaya, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırganlarsa olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaya ilk yaptığı açıklamada, "Sağlık durumum iyi, şu anda ifade veriyorum. Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım" dedi.

Emniyette verdiği ifadede ise, "Saldırıyı kimin ve ne için düzenlediğini bilmiyorum. 18.00'de mesaim bitiyor. İşlerim yoğun olduğu için 18.30 sıralarında çıktım. Saldırıyı düzenleyen de 30 dakika boyunca benim çıkmamı beklemiş. Daha sonra saldırıyı düzenleyip kaçtı. Azmettirici olduğunu düşünmekteyim" şeklinde konuştu.

Tepkiler peşi sıra

Kaya’ya yönelik saldırıya ilk tepki meslektaşları ve basın meslek örgütlerinden tepki geldi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ilk açıklamasında saldırının tüm yönleriyle soruşturulmasını istedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi saldırıyı şiddetle kınadı. “Basın özgürlüğünün iktidar tarafından baskı altında alındığı bir dönemde gazetecilere yönelik şiddet eylemi kabul edilemez. Tesellimiz meslektaşımız Kaya’nın yara almadan saldırıyı atlatmış olmasıdır. Arkadaşımızın sonuna kadar yanındayız” açıklaması yaptı.

Kaya'ya yönelik silahlı saldırıyı yazılı bir açıklama yaparak kınayan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, çirkin saldırının takipçisi olacaklarını söyledi. Kolaylı “Tek tesellimiz meslektaşımızın iğrenç saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakârca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyor, eli silahlı saldırganın yakalanarak hak ettiği şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz” dedi.

Bursa'da 2021'de bir radyocu öldürüldü

Bursa'da Mart 2021'de radyo programcısı Hazım Özsu, Halil Nalçacı isimli bir kişinin saldırısında öldürülmüştü. Yakalanan saldırgan ilk ifadesinde Özsu’yu radyo programında sarf ettiği bazı ifadeleri beğenmediği için öldürdüğünü söylemişti.

Mahkemede ise "Nalçacı, "Hazım Özsu'nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim" diye savunma yapmıştı. Nalçacı Mart 2022'de sonuçlanan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

RSF: Türkiye gazetecileri korumak için hızla harekete geçmeli

(HA)