Bursa'da otobüs, minibüs ve diğer ticari araçlar için yolcu koltukları üretirken kapanan Özyıldız Compin Fainsa fabrikasında yaklaşık 80 işçi işsiz kaldı. Yaklaşık iki aydır haklarını almak için mücadele eden işçiler fabrika önünde basın açıklaması yaptı. Ödenmeyen maaş ve tazminatlarını talep etti.

Genel müdürün 28 Eylül’deki istifasının ardından fabrikanın 30 Eylül’de kapatıldığını belirten işçiler, arabuluculuk sürecinden de sonuç alamadıklarını ifade ederek, şirket yetkililerine ve ilgili kurumlara seslendi.

Patronların Ensesindeyiz Compin Fainsa İşçileri Dayanışma Ağı adına basın açıklamasını okuyan fabrika işçisi Sercan Karaman, yaklaşık 80 işçinin maaş ve tazminat hakları ödenmeden işsiz bırakıldığını anlattı.

İşçiler yetkililere ulaşamıyor

ANKA'nın haberine göre Karaman haklarını almak için karşılarında muhatap bulamadıklarını söyledi. “Alacaklarımız konusunda yetkili hiçbir kişiye ulaşamıyoruz. Başlattığımız arabuluculuk süreci de sonuçsuz kaldı. Üstelik ortada alınmış bir iflas kararı bulunmamasına rağmen sadece çalışanların değil devletin ve tedarikçilerin alacakları da ödenmemiş. Şirket, işçi alacakları başta olmak üzere tüm borçlarını ödemek konusunda sorumluluk almalı” dedi.

Yaklaşık 80 işçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal açıdan büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşsiz kalan arkadaşlarımızdan yeni bir iş bulabilenlerin sayısı bir elin parmaklarını dahi geçmeyecek kadar azdır. Bizler yalnızca işimizi değil, yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Buradan özellikle kamuoyuna ve yetkililere sesleniyoruz:

Ülkemizin kaynaklarından, iş gücünden ve üretim gücünden faydalanarak kazanç sağlayan yabancı sermayeli şirketler, işlerini bitirdiklerinde arkasında mağdur işçiler, borçlu tedarikçiler ve ödenmemiş kamu alacakları bırakarak sorumluluktan kaçamazlar.

Türkiye, yabancı sermayenin kazanç elde edip sorumluluklarını yerine getirmeden terk edebileceği bir ülke olmamalıdır. Yatırım yapmak kadar, çalışanların haklarını korumak ve ekonomik sorumlulukları yerine getirmek de şirketlerin yükümlülüğüdür. Bizler ayrıcalık değil, hakkımız olanı istiyoruz.”

"Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz"

Karaman taleplerini şöyle açıkladı:

“Ödenmeyen maaşlarımız derhal ödenmelidir. Yasal kıdem ve ihbar tazminatlarımız eksiksiz verilmelidir. İşçi alacakları konusunda şirket yetkilileri sorumluluk almalıdır. Mağdur edilen çalışanların haklarının korunması için yetkili kurumlar harekete geçmelidir. Şirketin çalışanlara ve diğer alacaklılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlanmalıdır.”

Fabrikada 2 yıldır giydirme bölümünde çalışan bir başka işçi ise, “Bana yaklaşık 9 ay önce meme kanseri konuldu ve ameliyat oldum. Işın aldığım süreçte bile saat 05.30’da ışın alıp ertesi sabah yine işe gitmeye çalıştım. Çünkü arkadaşlarıma karşı sorumluluklarım vardı. Ben pes etmedim fakat benim verdiğim emeğin karşılığını bu şekilde aldım. ‘Biz kapatıyoruz’ denildi ve kapatıldı. Bu kadar basit mi? Benim hakkım ve emeğim nerede? Kimseden sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum" ifadelerini kullandı.

Fabrikayı 2019'da satın alan Compin Fainsa grubu, 2025'te 105 milyon euru ciro yaptı. Grubun İspanya'daki şirketi de aynı yıl yeniden kara geçti. Ancak Bursa'daki işletme borsaya kote olmadığı için mali durumu bilinmiyor.

(HA)