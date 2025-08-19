Bursa’da bir AVM’ye kedi kapanları kuruldu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Sur Yapı Marka AVM’nin bir katına, geçtiğimiz cumartesi günü (16 Ağustos) iki tane kedi kapanı konuldu.

Kapanlar, AVM personellerinin tepkileri üzerine kısa sürede kaldırıldı.

Kapanı gören çalışanlardan biri ve konuyla ilgili ihbar alarak AVM yetkilileriyle görüşmeye gittiklerini belirten Bursa Hayvan Hakları Platformu Gülcan Sert ile Yasemin Göksel, söz konusu hak ihlâlini bianet’e anlattı.

AVM çalışanlarından bazıları, kurulan kapanlar nedeniyle, iki yıldır AVM içerisinde bakılan kedi Osman’ın hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Personellerden biri, Osman’ın kısırlaştırılmış ve düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan bir kedi olduğunu belirtti.

Kapan sisteminden sonra kediyi güvenli bir alana almak zorunda kaldıklarını aktaran personel, kedi kapanlarının ilk kez kurulmadığına dair duyum aldıklarını da sözlerine ekledi: “Altı ay önce de diğer katlara kedi kapanı konulduğunu duyduk; ancak ben bizzat görmedim.”

Kedilerin akıbeti bilinmiyor

Bursa Hayvan Hakları Platformu Yürütme Kurulu üyeleri, bir güvenlik amiri ve AVM’den sorumlu yetkiliyle görüştüklerini belirterek görüşmenin detaylarını paylaştı.

Yakalanan kedilerin akıbetini bilmediklerini aktaran Bursa Hayvan Hakları Platformu Gülcan Sert ve Yasemin Göksel, görüşmeyi şöyle anlattı:

“Kafeslerde yakaladıkları kedileri ne yaptıklarını sorduğumuzda genel olarak güvenlik amiri cevapladı. Ancak cevaplar çelişkiliydi: ‘Nilüfer Belediyesi’ni arıyoruz gelip alıyor, Nilüfer Belediyesi’ni arıyoruz gelmedikleri için biz götürüyoruz, çevre civardaki parklara bırakıyoruz,’ gibi farklı cevaplar verdiler.”

Hak savunucuları ayrıca, görüştükleri kişilerden, kendini AVM sorumlusu olarak tanıtan kişinin hayvanları düşündüklerini söyleyerek kendilerine bir terası gezdirdiğini ve burada bulunan mama kaplarını gösterdiğini aktardı. Ancak aynı kişinin, AVM içinde hayvanların sağlığını riske atabilecek durumlara değindiğini, bu tespiti haklı bulduklarını; fakat çözümün bu yöntem olamayacağını kendisine ifade ettiklerini belirttiler:

“Biz yönetime işbirliği teklif ettik, çözüm bu değil dedik ve ardından da hayvanların barınaklara ya da bilinmeyen alanlara bırakılmayacağı sözünü aldık.”

“Ölüme terk etmek”

Bursa Hayvan Hakları Platformu, Instagram hesaplarından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Platform, paylaşımında, Sur Yapı AVM’de kedileri yakalamak için kedi kapanları yerleştirildiğine dair ihbar aldıklarını, kafeslere ulaşmak isteyen yurttaşların ise yönetim tarafından engellendiğini belirtti.

Platform ayrıca, hayvanların yazın ve kışın belirli alanları sığınak olarak kullandığını, kedilerin alışık oldukları yerlerden bilinmedik bölgelere taşınmasının ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.

Barınakların sağlıklı hayvanların yeri olmadığını ifade eden platform, AVM yönetiminden acilen açıklama beklediklerini de belirtti. (AEA/TY)