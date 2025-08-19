ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 12:31
2 dk Okuma

Bursa’da bir AVM’ye kedi kapanları kuruldu

Bursa Hayvan Hakları Platformu, kapanların kedilerin hayatını riske attığını belirterek, “Çözüm bu değil, hayvanları barınaklara ya da bilinmeyen alanlara bırakmak ölüme terk etmektir,” dedi.

Ayşegül Erkaya Arslan

ENRead in English
Ayşegül Erkaya Arslan

Ayşegül Erkaya Arslan

ENRead in English
Görseli Büyüt
Bursa’da bir AVM’ye kedi kapanları kuruldu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Sur Yapı Marka AVM’nin bir katına, geçtiğimiz cumartesi günü (16 Ağustos) iki tane kedi kapanı konuldu.

Kapanlar, AVM personellerinin tepkileri üzerine kısa sürede kaldırıldı.

Kapanı gören çalışanlardan biri ve konuyla ilgili ihbar alarak AVM yetkilileriyle görüşmeye gittiklerini belirten Bursa Hayvan Hakları Platformu Gülcan Sert ile Yasemin Göksel, söz konusu hak ihlâlini bianet’e anlattı.

AVM çalışanlarından bazıları, kurulan kapanlar nedeniyle, iki yıldır AVM içerisinde bakılan kedi Osman’ın hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Personellerden biri, Osman’ın kısırlaştırılmış ve düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan bir kedi olduğunu belirtti.

Kapan sisteminden sonra kediyi güvenli bir alana almak zorunda kaldıklarını aktaran personel, kedi kapanlarının ilk kez kurulmadığına dair duyum aldıklarını da sözlerine ekledi: “Altı ay önce de diğer katlara kedi kapanı konulduğunu duyduk; ancak ben bizzat görmedim.”

Kedilerin akıbeti bilinmiyor

Bursa Hayvan Hakları Platformu Yürütme Kurulu üyeleri, bir güvenlik amiri ve AVM’den sorumlu yetkiliyle görüştüklerini belirterek görüşmenin detaylarını paylaştı.

Yakalanan kedilerin akıbetini bilmediklerini aktaran Bursa Hayvan Hakları Platformu Gülcan Sert ve Yasemin Göksel, görüşmeyi şöyle anlattı:

“Kafeslerde yakaladıkları kedileri ne yaptıklarını sorduğumuzda genel olarak güvenlik amiri cevapladı. Ancak cevaplar çelişkiliydi: ‘Nilüfer Belediyesi’ni arıyoruz gelip alıyor, Nilüfer Belediyesi’ni arıyoruz gelmedikleri için biz götürüyoruz, çevre civardaki parklara bırakıyoruz,’ gibi farklı cevaplar verdiler.”

Hak savunucuları ayrıca, görüştükleri kişilerden, kendini AVM sorumlusu olarak tanıtan kişinin hayvanları düşündüklerini söyleyerek kendilerine bir terası gezdirdiğini ve burada bulunan mama kaplarını gösterdiğini aktardı. Ancak aynı kişinin, AVM içinde hayvanların sağlığını riske atabilecek durumlara değindiğini, bu tespiti haklı bulduklarını; fakat çözümün bu yöntem olamayacağını kendisine ifade ettiklerini belirttiler:

“Biz yönetime işbirliği teklif ettik, çözüm bu değil dedik ve ardından da hayvanların barınaklara ya da bilinmeyen alanlara bırakılmayacağı sözünü aldık.” 

“Ölüme terk etmek”

Bursa Hayvan Hakları Platformu, Instagram hesaplarından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Platform, paylaşımında, Sur Yapı AVM’de kedileri yakalamak için kedi kapanları yerleştirildiğine dair ihbar aldıklarını, kafeslere ulaşmak isteyen yurttaşların ise yönetim tarafından engellendiğini belirtti.

Platform ayrıca, hayvanların yazın ve kışın belirli alanları sığınak olarak kullandığını, kedilerin alışık oldukları yerlerden bilinmedik bölgelere taşınmasının ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.

Barınakların sağlıklı hayvanların yeri olmadığını ifade eden platform, AVM yönetiminden acilen açıklama beklediklerini de belirtti. (AEA/TY)

Haber Yeri
bursa
Hayvan Hakları Sur Yapı Marka AVM Bursa Hayvan Hakları Platformu
Ayşegül Erkaya Arslan
Ayşegül Erkaya Arslan
tüm yazıları
Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde...

Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde medyanın eril tutumu: Yeni Şafak, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin incelenmesi" üzerine yaptı. Serbest gazetecilik yapıyor, STK’da profesyonel olarak çalışıyor, ayrıca oyunculukla ilgileniyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Osmangazi Hayvan Barınağı’nda neler yaşandı?
22 Mayıs 2025
Osmangazi Hayvan Barınağı’nda neler yaşandı?
Düzce'de muhtar köyde yaşayan köpekleri zehirledi
5 Ocak 2025
Düzce'de muhtar köyde yaşayan köpekleri zehirledi
UMURBEY BARINAĞI’NDA KÖPEKLERİN AÇ BIRAKILMASI
Gemlik Belediye Başkanı: “Sorumlu olan bütün arkadaşlara görevden el çektirdik”
7 Aralık 2024
Gemlik Belediye Başkanı: “Sorumlu olan bütün arkadaşlara görevden el çektirdik”
Bursa’nın 40 günlük suyu kaldı
21 Kasım 2024
Bursa’nın 40 günlük suyu kaldı
Leyleklerin ölümüne neden olan elektrik direği, şikâyetler sonucu izole edildi
26 Eylül 2024
Leyleklerin ölümüne neden olan elektrik direği, şikâyetler sonucu izole edildi
Sayfa Başına Git