Bursa Su Kolektifi: Uludağ milli parktır, sermayenin talanına açılamaz

Bursa Su Kolektifi, Uludağ Sanatoryum binasının Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) restorasyonunun ardından Swiss Otel’e dönüştürülmesine ve birinci derece sit alanı içinde bulunan Kirazlıyayla piknik alanına otel için yapılacak helikopter pistini dün (4 Ekim) protesto etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü önünde yapılan eylemde “Uludağ Milli Parktır! Elini çek!” pankartı açıldı ve “Bursa suyunu, havasını Uludağ Milli Parkı’na borçludur”, “Uludağ milli parktır, sermayenin talanına açılamaz”, “Uludağ’dan da Akbelen’den de elinizi çekin” yazılı dövizler taşındı.

BURSA SU KOLEKTİFİ “Uludağ düzenlemesi uluslararası anlaşmalara aykırı”

Bursa Su Kolektifi adına Figen Ovat ve Hüseyin Gün tarafından okunan açıklamada, Uludağ’da 2 bin 100 hektarlık alanın milli park statüsünden çıkarılarak Uludağ Alan Başkanlığı’na devredildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

“Bugün burada basın açıklamamıza konu olan sanatoryum binası ise (T)Alan Başkanlığı alanı dışında, yaklaşık 11 bin hektara düşürülen milli park sınırları içinde, Kirazlıyayla'da bulunmaktadır. Dolayısıyla sanatoryum binasının Milli Parklar Kanunu'nun güçlü koruyucu hükümlerinin bulunduğu alanda yer almakta olduğunu önemle vurgulamak istiyoruz.”

“Devlet-sermaye işbirliğine kurban edildi”

Ovat ve Gün, Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun 2014’te Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından BTSO'ya ihale edildiğini, BTSO’nun da binayı restore ederek “Yaşam Boyu Eğitim Merkezi” olarak kullanılacağı açıklaması yaptığı hatırlattı.

“Uludağ Milli Parkı bir kez daha devlet-sermaye işbirliğine kurban edildi” diyen Ovat ve Gün, sanatoryum binalarında sadece restorasyon yapılmadığını, Milli Parklar Kanunu çiğnenerek yapı alanının 2,5 kat arttırıldığını söyledi.

“BTSO, mülkü Swissôtel’e kiraladı”

İşletme maliyetlerindeki artışın BTSO'nun bütçesini zorlayacağı gerekçesiyle, “Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi” projesinden vazgeçildiği ve tesisin Swissôtel markası altında ve “Bursa Business School” adıyla açıldığını belirtilerek şöyle denildi:

“Bu haliyle BTSO ihale sonucu kiraladığı mülkü başka bir şirkete kiraladı. Normal bir yurttaş kiraladığı bir yeri başkasına kiralayamaz. BTSO, Tarım ve Orman Bakanlığı de arasındaki sözleşme gereği bunu yapabildiyse bile devletin büyük kayba uğratıldığı kesin. Devletin eğitim üssü olması için BTSO'ya makul bir fiyata kiraladığı bir mülk, kim bilir kaç kat fazla bir fiyatla BTSO tarafından Swissotel'e kiralandı, bilmiyoruz. Ancak asıl bildiğimiz geceliği bir kişi oda kahvaltı 300 € başlayıp 812 € kadar çıkan Uludağ Swissôtel Bursa Business School'da gerçek anlamda hiç bir öğrencinin kalamayacağıdır.”

“Erdoğan için helikopter pisti yapıldı”

Açıklamada ayrıca, Uludağ Swissôtel yapılaşma alanı içinde helikopter pisti olduğu halde tesislerin yanındaki bir çayırlık alana mucur dökülerek başka bir helikopter pisti yapıldığını ve buranın, otel açılışına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapıldığı ardından “orman yangınlarına karşı helikopter alanı” olarak kullanılacağı belirtildi.

Bursa Su Kolektifi gönüllüleri olarak, helikopter pisti konusunda Uludağ Milli Park Müdürlüğü'ne dilekçe verdiklerini söyleyen Ovat ve Gün, henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Açıklama, “Uludağ milli paktır. Bu nedenle Uludağ Davos yapılamaz. Uludağ'da Milli Parklar Kanunu hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır. Kanunları uygulamayan yöneticiler ve kurumlar derhal cezalandırılmalıdır” denilerek sonlandırıldı.

(VC)