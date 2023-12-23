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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2023 09:37
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2023 11:32
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Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, seferlerinin iptal edilmesinin nedeni, "hava koşulları" diye belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

(EMK)

hava durumu iptal edilen vapur seferleri
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