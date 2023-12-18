Bursa'daki bombalı saldırıyla ilgili üç kişiye ağırlaştırılmış müebbet cezası

Bursa'da 20 Nisan 2022’de infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in öldüğü, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin üç sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı.

Duruşmada, yargılamanın başında dosyası davadan ayrılan Cebrail Gündoğdu tanık olarak dinlendi. Ayrıca Dilek Arsu ile Seda Baykan'ın yakalanma anının görüntüleri izlendi. Mahkeme savunmaların ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, üç sanığa "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme" suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Tüm sanıklar için "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 353'er yıl, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan da 10'ar yıl hapis cezasına hükmeden heyet, Seda Baykan ile Dilek Arsu'yu ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme "kamu malına zarar verme" ve "mala zarar verme" suçlarından ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Seda Baykan ile Dilek Arsu hüküm açıklanırken "Yaşasın partimiz MLKP" şeklinde slogan attı. Bu nedenle de SEGBİS bağlantıları kesildi.

Ne olmuştu?

Kentte, 20 Nisan 2022’de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.

Saldırıda 36 yaşındaki infaz koruma memurlu Cengiz Yiğit hayatını kaybetti. 23 kişi de yaralandı.

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda geçen yıl 17 Eylül'de Seda Baykan ve Dilek Arsu ile Mehmet Mustafa Uzkar, 22 Ekim'de de Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanarak tutuklandı.

Haklarında hazırlanan iddianamede sanıkların MLKP üyesi olduğu belirtildi. Yine iddianamede, Seda Baykan ve Dilek Arsu'nın saldırı için keşif yaptıkları, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun da Balıkesir Edremit’te saldırıda kullanılan bombayı hazırladığı kaydedildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede, Seda Baykan ve Dilek Arsu'nun patlama öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine de yer verdi.

Yargılama sürerken Cebrail Gündoğdu'nun avukatı, 8 Mayıs'ta görülen duruşmada müvekkilinin İzmir'de devam eden davası ile bu davanın dosyasının Gündoğdu yönünden İzmir'de birleştirilmesi talebinde bulundu. Talep kabul edilerek sanığın dosyası tefrik edildi.

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(HA)