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Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2025 11:01
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2025 11:08
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Bursa'da yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bursa'da yangın kontrol altına alındı

Bursa'da Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

AA'nın haberine göre, gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

İBB ekipleri destek veriyor

AFAD’ın acil çağrısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bursa’daki orman yangınına müdahale için harekete geçti. 60 personel ve 24 araçtan oluşan destek gücü, alevlerle mücadelede dün gece bölgeye sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 26 Temmuz 2025 tarihli mesajı doğrultusunda, Bursa’nın Gürsu-Ağlaşan ve Orhaneli-Yakuplar bölgelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri hızla görevlendirildi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
yangın orman
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