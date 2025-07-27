Bursa'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Bursa'da Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

AA'nın haberine göre, gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

İBB ekipleri destek veriyor

AFAD’ın acil çağrısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bursa’daki orman yangınına müdahale için harekete geçti. 60 personel ve 24 araçtan oluşan destek gücü, alevlerle mücadelede dün gece bölgeye sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 26 Temmuz 2025 tarihli mesajı doğrultusunda, Bursa’nın Gürsu-Ağlaşan ve Orhaneli-Yakuplar bölgelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri hızla görevlendirildi.

"Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece saatlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AKPGenel Başkanvekili Efkan Ala ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yumaklı, Bursa'da dün önce Harmancık-Orhaneli mevkisinde, ardından da Kestel ilçesinde yangın çıktığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğlen yaptığımız açıklamada, Harmancık-Orhaneli yangınıyla ilgili büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı, soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi, tedbiri elden bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Tam da biraz önce söylediğim sebeple gün içinde maalesef burada aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere sebep oldu. Şimdi oraya yeniden odaklanmış durumdayız. Gündüz daha fazla yoğunlaştığımız ve artık bitirmekle ilgili sonlara geldiğimizi düşündüğümüz Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz ancak bunlar için de yine bir yandan küçük tütmeler ya da rüzgar sebebiyle hafif alevlenmelerin hepsini bitirene kadar, soğutma çalışmalarımıza da bir yandan devam ediyoruz. Onlar için de 'tam kontrol' söylemeyeceğiz. Aynı şekilde hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, Bursa'daki yangınlara gün içinde 2'si ağır sınıf 6 uçak, 2'si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı, 2 bin 300 personelle müdahale edildiğini, hava karardıktan sonra da daha fazla yere ulaşarak soğutma ve tütmelerin sebeplerini ortadan kaldırmakla ilgili çalışmalara devam edileceğini aktardı.

Tahliyelerle ilgili rakamları da paylaşan Yumaklı, "Bursa'da Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri ile Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli yerlere alındı." diye konuştu.

(Mİ)