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HABER
Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 13:06
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 13:13
1 dk Okuma

Bursa'da iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Hamit Ç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görsel, bir protesto veya toplumsal eylem sırasında çekilmiş. Ön planda bir kişinin tuttuğu beyaz bir pankart yer alıyor. Pankartta büyük harflerle "KAZA DEĞİL CİNAYET!" yazılı. Pankartın alt kısmında siyah bir şerit dikkat çekiyor, bu da vurguyu artırmak için tasarlanmış olabilir. Arka planda, başka protestocular da bulanık şekilde seçilebiliyor ve bazı pankartlar daha görünüyor, ancak üzerindeki yazılar net değil. Gökyüzü açık ve mavi, eylemin açık havada gerçekleştirildiğini gösteriyor. Görsel, toplumsal bir adalet talebini ve bir olayın kaza değil bilinçli bir ihmal veya hatadan kaynaklandığına dair bir eleştiriyi yansıtıyor.
Fotoğraf: Evrensel

Bursa'da bir mobilya fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan 46 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan Hamit Ç.'nin (46) kullandığı forklift henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Forkliftin altında kalan Hamit Ç. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Hamit Ç., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) verilerine göre 2024’ün ilk altı ayında en az 878 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Ocak’ta en az 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124, Nisan’da 165, Mayıs’ta 142 ve Haziran’da 137 işçi iş çalışırken öldü. Ölenlerin 33’ü kadın ve 845’si erkek işçiydi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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21 Kasım 2024
/haber/kutahyada-is-cinayeti-61-yasindaki-mehmet-yigit-hayatini-kaybetti-302011
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/haber/ekimde-164-is-cinayeti-301486
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/haber/eylul-ayinda-en-az-152-is-cinayeti-300377
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/haber/manisada-is-cinayeti-299976
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/haber/adana-da-is-cinayeti-2-isci-oldu-299927
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