Bursa'da iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Bursa'da bir mobilya fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan 46 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan Hamit Ç.'nin (46) kullandığı forklift henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Forkliftin altında kalan Hamit Ç. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Hamit Ç., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) verilerine göre 2024’ün ilk altı ayında en az 878 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ocak’ta en az 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124, Nisan’da 165, Mayıs’ta 142 ve Haziran’da 137 işçi iş çalışırken öldü. Ölenlerin 33’ü kadın ve 845’si erkek işçiydi.

(EMK)