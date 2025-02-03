Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, 60 araç ve 123 personelle yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yangından etkilenen bir kedi yavrusuna olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Yangınlar kasıtlı mı?

Türkiye'deki geri dönüşüm tesislerinde 2017 yılında 6, 2018 yılında 15, 2019 yılında 33, 2020 yılında 65, 2021 yılında 122, 2022 yılında 125, 2023 yılının ilk altı ayında ise 63 yangın çıktı.

Dönemin Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, demokratik kitle ve çevre örgütlerinin geri dönüşüme uygun olmayan plastik atıkların, tesislerin içinde yakılarak kasıtlı olarak imha edildiği iddialarını 3 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.



TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin 3 Ekim 2024 tarihli "Geri Dönüşüm Tesisleri Yangınları" bildirisinde 2024 yangınlarını ise şöyle ele alınıyor: "2024 yılı için sadece Temmuz ayındaki geri dönüşüm tesisi yangınlarını elektronik ve basılı medyaya yansıyan haberler üzerinden incelediğimizde her gün- birkaç şehirde ve farklı tür geri dönüşüm tesisinde olmak üzere yangınlara rastlanmaktadır. Bu yangınların bazısı saatler içinde söndürülürken bazıları da bir başka üretim tesisine sıçrayarak tehlike yaratmıştır." (TY)