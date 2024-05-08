Bursa'da gazeteciye saldıranlar ilk duruşmada serbest bırakıldı

Bursa'nın yerel internet sayfalarından Başka Gazete’nin Yayın Yönetmeni Yaman Kaya’ya yönelik 13 Kasım 2023'te gerçekleştirilen silahlı saldırı davası görülemeye başlandı.

Tutuklu sanıklar Sedat M. ve Zülküf B. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyetinin talimatı üzerine salona yalnızca Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu ile birlikte bir gazeteci daha alındı. Çok sayıda gazeteci duruşmaya giremedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı Yüksel Baysal, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun’u da Yaman Kaya'ya destek için adliyedeydi.

Mahkeme duruşma sonunda tutuklu sanıklar Sedat M. ve Zülküf B.’nin tahliyesine karar erdi. Bir sonraki duruşma 2 Ekim’de görülecek.

"Kaya’nın can güvenliği artık adaletin sorumluluğunda"

Davayı takip etmeye Bursa'ya giden Erol Önderoğlu, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada sanıkların tahliye edilmesini eleştirdi:

Soruşturmanın tanık beyanlarıyla sınırlı tutulmaktan zayıf kaldığı bir cinayete teşebbüs dosyasından tahliye kararı çıktı. Yaman Kaya, demokratik kitle örgütleri ve bağımsız medya temsilcilerinin desteğini de görse adliyede ve duruşma salonunda tedirgin ve taciz edici bir hava hakimdi. Hiç bir gazeteci kamuoyunu imar yolsuzluğu ve mafya etkinliği konusunda bilgilendirdi diye saldırıya açık hale getirilemez. Ne yazık ki adliyeden ve Bursa’dan bu endişeyle ayrıldık. Kaya’nın can güvenliği artık adaletin sorumluluğundadır. Bu ortamlara meydan vermemek de medya camiası olarak daha geniş dayanışma göstermekle sağlanabilir.

SORUŞTURMA BİTTİ, SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI Bursa'da gazeteci Yaman Kaya'ya saldıranlar 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

Ne olmuştu? Yaman Kaya, 13 Kasım 2023'te Nilüfer’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki işyerinden çıktıktan sonra seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Arabaya isabet eden kurşunlar, aracın camlarını patlattı. Kaya, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırganlar kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından 15 Kasım'da gözaltına alındı. Savcı şüphelileri tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti ancak nöbetçi mahkeme ‘ev hapsi’ vererek serbest bıraktı. Savcılığın itirazı üzerine Bursa Nöbetçi 3. Asliye Ceza Mahkemesi şüphelileri tutukladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı iki şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede ‘kasten öldürmeye teşebbüsten’ hapis cezası istedi. İddianameye göre saldırının nedenini bilinmiyor ancak tanıkların ifadeleri ve kamera görüntülerinin varlığı nedeniyle şüphelilerin suçu sabit.

(HA)