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Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 13:21
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2024 13:43
3 dk Okuma

SORUŞTURMA BİTTİ, SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI

Bursa'da gazeteci Yaman Kaya'ya saldıranlar 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, iddianame için “oldukça eksik” dedi. Olayın azmettiricilerini de sanık olarak görmeyi beklediklerini belirtip "Mahkemeden en caydırıcı tutumu almasını bekliyoruz" diye konuştu.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
Bursa'da gazeteci Yaman Kaya'ya saldıranlar 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

Bursa'nın yerel internet sayfalarından Başka Gazete’nin Yayın Yönetmeni Yaman Kaya’ya yönelik silahlı saldırıda soruşturma tamamlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan iki gün sonra yakalanarak tutuklanan iki şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Cumhuriyet Savcısı Semih Kök Sedat M. ve Zülküf B.’nin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılanmasını istedi. Şüphelilerden Celal B. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Saldırının nedeninin ‘bu aşamada belirlenemediğini’ kaydeden Savcı Kök, tanıkların ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak suçun sabit olduğunu aktardı.

İki şüphelinin saldırıdan sonra suça karışan araca birlikte bindiklerini belirtip sürücü koltuğuna Zülküf B.’nin, yolcu koltuğuna da Sedat M.’nin geçtiğini anlattı. Saldırının maçına ulaşmaması nedeniyle cezada indirim istedi.

Kasten öldürmeye teşebbüsün cezası

Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on üç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

Sedat M.’nin ise üzerine kayıtlı ruhsatlı silahı olmadığını belirterek ek olarak Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefetten bir yıldan üç yıla kadar hapis istedi:

…Şüphelilerin iştirak iradesi altında müştekiyi öldürme kasti ile hareket ettikleri, zira tehdit ve/veya yaralama kasti ile hareket edilmek istenilmesi durumunda aracın sürücünün de bulunduğu ön camına kısa mesafeden ateş etmek haricinde başka bir eylem ile de rahatlıkla amaca ulaşılabileceği, dolayısı ile şüphelilerin kastının öldürmek olduğunun ancak amacın hasıl olmadığı, şüphelilerin üzerine atılı TCK'nin 81/1. maddesinde düzenlenen kasten öldürme suçunu işlediği … suçun teşebbüs aşamasında kalmış olmasından dolayı bu suç açısından TCK'nin 35. madde hükmü uygulanarak indirime gidilmesi gerektiği anlaşılmakta…

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Tensip zaptı düzenleyerek 8 Mayıs’a gün verdi. Dört görgü tanığının dinlenmesini istedi.

Önderoğlu: Umarız azmettirenleri de sanık sandalyesinde görürüz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu, iddianameyi “oldukça eksik” diye nitelendirdi.

Önderoğlu, Kaya’nın yıllardır Bursa’da imar ve inşaat rantına karşı çaba gösterdiğini belirterek gazeteciye yönelik saldırının sadece iki kişinin sırtına yüklenemeyeceğini ifade etti:

“Makul sürede açılması sevindirici olsa da iddianamenin iki zanlıyla sınırlı olması kimseyi ikna etmeyecektir. Umuyoruz ki, yargılamanın ve süren soruşturmanın ileri aşamalarında Kaya’ya silahlı saldırılmasının talimatını verenler ve olayı azmettiren güçleri de sanık sandalyesinde görürüz. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinden kamuoyunu bilgilendirmek için risk alan habercilere yönelik saldırılarda en caydırıcı tutumu almasını bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

Yaman Kaya, 13 Kasım 2023'te Nilüfer’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki işyerinden çıktıktan sonra seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Arabaya isabet eden kurşunlar, aracın camlarını patlattı. Kaya, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırganlar kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından 15 Kasım'da gözaltına alındı. Savcı şüphelileri tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti ancak nöbetçi mahkeme ‘ev hapsi’ vererek serbest bıraktı. Savcılığın itirazı üzerine Bursa Nöbetçi 3. Asliye Ceza Mahkemesi şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi.

(HA)

Yaman Kaya Başka Gazete gazeteciye saldırı
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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