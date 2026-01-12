ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:22
 SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 09:28
Okuma Okuma:  1 dakika

Bursa'da bir otelde çıkan yangında sekiz kişi dumandan etkilendi

Otelde konaklayan yurttaşlar, üst katlara yükselen dumandan etkilenince yangın ihbarında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bursa'da bir otelde çıkan yangında sekiz kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi İskele Sokak'taki beş katlı bir otelin birinci bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde kalan yerli ve yabancı misafirler, üst katlara yükselen dumandan etkilenerek ihbarda bulundu.

Sepetli araçlar vasıtasıyla yurttaşlar odalardan tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen sekiz kişi Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Bursa yangın otel
