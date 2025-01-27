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Yayın Tarihi: 27 Ocak 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2025 14:12
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Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise sosyal medya hesabından depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu paylaştı.

Görseli Büyüt

Bazı vatandaşlar, bulundukları binanın dışına çıktı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem Bursa nilüfer afad
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