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Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 27, 2025
NILUFER (BURSA) https://t.co/87a3pgyb2I
27.01.2025, 13:43:46 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 15.1 km#Kandilli
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise sosyal medya hesabından depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu paylaştı.
Bazı vatandaşlar, bulundukları binanın dışına çıktı.
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