Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey dahil 55 kişi gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dahilinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bozbey'in evinde arama yapıldığını açıkladı. Ayrıca Bozbey'in bazı yakınları da gözaltına alındı ve telefonlarına el konuldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarını öne sürdü.

59 kişi hakkında gözaltı kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edilen, aralarında örgüt lideri konumunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu toplam 59 şüpheli hakkında Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır illerinde 31.03.2026 günü eş zamanlı operasyon yapıldı.

Mustafa Bozbey, Seden Bozbey, Side Bozbey Gürer, Muhkim Demirtaş, Ramiz Bozbey, Ertan Bozbey, İldam Aydın Bozbey, Semih Atlı, Aytunç Esendemirci, Züleyha Esendemirci, Mehmet Ali Döner, Elif Döner, Fuat Bakgör, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör, Faruk Bakgör, Orhan Çelebi, Mehmet Necati Çelebi, Muzaffer Rızvanoğlu, İhsan Rızvanoğlu, Zafer Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Batuhan Abay, Cansu Pınar Hayırlıoğlu, Bahri Atalay, Doğan Gündüz, Berat Göral, Tolga Şen, Ümit İrven, Mehmet Ziya Arslan, Şener Arslan, Zafer Arslan, Nevzat Güleneli, Naci Kale, Serkan Bayram, Hüseyin Gür, Yılmaz Adıgüzel, Sırrı Aydın, Necati Eren, Orhan Tosun, Fahrettin Çakır, Yalçın Işıkyıldız, Serdar Günışık, Kübra Ablay, Bahadır Ablay, Metin Yaşar Çelik, Ersel Çakır, Şevket İlhan, Sertaç Karaalp, Selda Nartop, Alper Biçer, Tarık Tarım, Murat Hasan, Sertaç Aşlak, Fatih Salman isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı."

Tepkiler

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil olmak üzere 55 kişinin gözaltına alınmasına Cumhuriyet Halk Partili (CHP) yöneticiler tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"31 Mart 2024’te millet sandıkta açık ve net bir irade ortaya koydu. Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşlar değişim talebini güçlü biçimde ifade etti, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi konumuna getirdi. Aradan iki yıl geçti. 31 Mart’ın yıl dönümüne yine bir şafak operasyonu haberiyle uyandık.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, görevinden 7 yıl önce ayrıldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aradan geçen onca yıla rağmen bugün düğmeye basılması, bu sürecin hukuki saiklerle açıklanamayacağını açık biçimde ortaya koyuyor.

Sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabullenemeyen anlayış, çözümü gözaltında ve operasyonlarda arıyor. Bursa’da da Türkiye’nin dört bir yanında da irade milletindir. O iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

“Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve ailesi hakkında verilen gözaltı kararı, yine bir şafak vakti evinin basılması ve aranması, hukukun, siyasetin emrine verildiğini ortaya koyan vahim bir tablodur. Bu girişim, yalnızca bir belediye başkanına değil; Bursa halkının sandıkta tecelli eden iradesine yönelmiş açık bir müdahaledir. Demokrasiye tahammülsüzlüğün ve güç kaybının yarattığı korku, bu tür operasyonlarla örtülmeye çalışılmaktadır. Biz biliyoruz ki; halkın oyuyla kazanılamayan belediyeler, yargı eliyle teslim alınmak istenmektedir. Ancak millet, iradesine uzanan hiçbir eli kabul etmeyecektir. Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz."

“Gözaltılar kimseyi sindirmez"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçlarını paylaştı ve şöyle dedi:

"Milletin sandıkta vermediği yetkiyi, yargı yoluyla ele geçirmeye çalışıyorsunuz. 860 bin oyla tecelli etmiş halk iradesini bu iktidar yok sayıyor. Bir belediye başkanı düşünün, eşi ve kızıyla birlikte, sabahın kör vaktinde gözaltına alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, seçilmiş belediye başkanlarını hedef alan bu gözaltılar kimseyi sindirmez. Bizleri asla sindirmez. 'Milli irade' diyenlerin yüzü kızarıyor mu? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hazmedemediğiniz şekilde Türkiye’nin birinci partisi olan CHP iktidar olacak. Halkın vicdanı, yaşananları unutmayacak. Tarihe, kapkaranlık bir dönem olarak geçeceksiniz."

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bozbey’in gözaltına alınmasına karşı vatandaşları Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanmaya çağırdı.

