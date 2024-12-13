Bursa Adliyesi'ndeki saldırgan, emekli özel harekat polisi çıktı

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan baba ve oğlu hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli yaralandı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

AA'nın haberine göre; sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Tolga E'nin de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı.

Tolga E'nin babası Kemal E.'nin gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi.

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İki jandarma da yaralandı

Yaralanan iki jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyulan zanlı Kemal E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silahı oğlunun tekerlekli sandalyesiyle adliyeye sokan saldırgan Kemal E.'nin emekli özel harekat polisi olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

10 kişi gözaltına alındı

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise; şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Yayın yasağı getirildi

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliğince talebin kabulüne karar verildi.

(RT)