Burkina Faso, Rusya ile nükleer enerji santrali kurmak için anlaşma imzaladı

Burkina Faso, topraklarında bir nükleer enerji santrali inşa etmek amacıyla Rusya ile hükümetlerarası bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 28. Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yapıldı.

Anlaşmayı, Burkina Faso Enerji ve Maden Bakanı Yacouba Zabre Gouba ile Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Direktörü Aleksey Likhachev birlikte imzaladı.

Burkina Faso Enerji ve Maden Bakanlığı bu anlaşmanın ülkede nükleer enerji üretimine geçişte önemli bir adım olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın ardından Rosatom’un teknik ve mali teklif sunmasının beklendiği, bu teklifin Burkina Faso tarafından değerlendirileceği ifade edildi. Değerlendirme sürecinin ardından santralin inşasına dair teknik detaylar ve uygulanabilirlik konusunda müzakerelere başlanacak.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, daha önce 29 Temmuz 2023’te yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile sivil amaçlı bir nükleer enerji santrali kurmayı planladığını duyurmuştu.

Bilgi Notu: Nükleer santrallere karşı çıkılmasının başlıca nedenleri arasında olası kazaların yaratabileceği büyük çevresel ve insani felaketler (örneğin Çernobil ve Fukuşima) yer alır. Radyoaktif atıkların binlerce yıl boyunca güvenli şekilde depolanmasının zorluğu da ciddi bir endişe kaynağıdır. Ayrıca santrallerin yüksek maliyeti, inşa süresinin uzunluğu ve nükleer teknolojinin askeri amaçlarla kötüye kullanılma riski de eleştirilen diğer yönlerdendir.

(EMK)