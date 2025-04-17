Burhaniye’de kompostaj girişimi geri çekildi, mera tartışması sürüyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Şahinler Mahallesi’nde, Burhaniye Belediyesi’nin taşınmazlarından olan 105 ada 40 parselde, belediye tarafından “kompostaj tesisi” yapılacağı gündeme geldi. Belediye mart ayında projeye ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede fidecilik ve çiçekçilik gibi çalışmalarla ekonomik fayda sağlanacağını da öne sürdü.

Şahinler, Hisar, Ağacık, Yunuslar, Tahtacı, Yabancılar, Kuyumcu, Hacıbozlar, Sarılar mahallelerinde yaşayanlar ise söz konusu projeye tepki gösterdi. Bölge halkı projeye karşı topladığı imzaları Burhaniye Belediyesi'ne teslim etti. Ayrıca hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge insanı, Şahinler Mahallesi’nde mera alanı bulunmadığı gerekçesiyle alanın “mera” olarak tespit edilip, tanımlanması için Balıkesir Valiliği’ne başvurdu.

Valilik ‘mera ihtiyacı var’ dedi

Başvuru üzerine Balıkesir Valiliği İl Tarım Orman Müdürlüğü, Burhaniye Belediyesi’ne mera tespit çalışmaları yapılabilmesi için muvafakat verilmesi gerektiği yönünde yazı gönderdi. Şahinler Mahallesi’nin mevcut mera alanı bulunmadığını belirten İl Tarım Orman Müdürlüğü, “Şahinler Mahallesinde 678 adet büyükbaş, 3469 adet küçükbaş olmak üzere 934,12 BBHB hayvan varlığının olduğu dosya incelemesi sonucu anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu mevcut hayvanların 10.508,85 dekar iyi vasıflı meraya ihtiyacı bulunmaktadır” dedi.

Ancak valiliğin muvafakat talebine yanıt veren Burhaniye Belediyesi, mera tespit çalışması yapılması talebini uygun görmedi. Belediye cevabında, “Söz konusu parsellerde mera tespit çalışması yapılmasının Belediyemizce uygun görülmediği hususunda; Bilgilerinize arz ederim” ifadeleri yer aldı.

Avukat Sarıca: Takipçisi olacağız

Köylülerin kendi imkanları ile mera alanında düzenledikleri Şahinler Bahar Şenliği yoğun ilgi gördü. Bölge halkına destek veren Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) temsilcileri de geçtiğimiz ay Burhaniye’ye giderek, incelemelerde bulundu. EGEÇEP üyesi avukat İpek Sarıca, alanın 2021 yılının temmuz ayında “Büyük Ova” ilan edildiğini hatırlattı. “Kanunen bu alana tek taş bile dikemezler” diyen Sarıca, Zeytinlik Kanunu hükümlerine de dikkat çekti. Sarıca, “Kompostaj tesisi söylemleri ortaya çıktığında bilgi edinmek için belediyeye başvurduk. Her seferinde belediyenin basın açıklamasını yolladılar. Projeden vazgeçtiklerini şimdi duyduk. Bizim isteğimiz yıllardır mera olarak kullanılan o alanın mera olarak kalması ve vasfının değiştirilmesi. Mera olarak kullandırıyorsun ancak vasfının mera olarak değiştirilmesine de izin vermiyorsun. Burada bir çelişki görüyoruz” dedi. Sarıca, meselenin takipçisi olacaklarının da altını çizdi.

‘Mera olarak kullanılmaya devam edilecek’

Avukat İpek Sarıca

Söz konusu parsellerde mera tespit çalışması yapılmasının neden uygun görülmediğine dair ulaştığımız CHP’li Burhaniye Belediyesi yetkilileri ise alanda yapılmak istenen kompostaj tesisi projesinden vazgeçildiğini ve alanın mera olarak kullanılmaya devam edileceğini söyledi. Belediye kaynakları, “Buranın mülkiyeti belediyeye ait. Köylülerin şu an mera olarak kullandıkları bir alan zaten. Vasfının değişmesi ile alakalı bir işleme başkanlık olarak olur verilmedi. Mülkiyetimizde mera olarak kalmaya devam edeceği için böyle bir tespit çalışmasına olur verilmedi. O alan ile ilgili kompostaj tesisi projesinden de vazgeçildi” dedi.

Öte yandan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in Çevreci Belediyeler Birliği olması dikkat çekerken, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da 10 Nisan günü TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, 2016 yılında 206 bin 600 hektar olan mera arazisinin 2024 itibarıyla 83 bin 400 hektara düştüğünü söylemişti. Sarı, “Yani yaklaşık 172 bin futbol sahası büyüklüğünde alan artık yok" dedi.

(CB/EMK)