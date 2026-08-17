Burgazada’da akülü araç tepkisi: 2 günde 270 imza toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Adalar genelinde 3 tekerlekli (L2 tipi) akülü araçların toplatılıp yerine 4 tekerlekli (L7 tipi) araçların zorunlu kılınması, Burgazada’da tepkiye neden oldu.

Kararın ardından su, tüp ve kargo teslimatları durma noktasına gelirken, Ada halkı topladıkları imzalarla Adalar Kaymakamlığı’na başvurma kararı aldı.

Son düzenlemeyle birlikte 4 tekerlekli akülü araç kullanım izninin sadece toptancı işletmelere tanınması, Burgazada’nın özgün fiziki şartlarıyla örtüşmüyor.

Burgazada’nın diğer adalara oranla çok daha küçük, yokuşlu ve çarşı sokaklarının son derece dar olduğunu belirten adalılar, mevcut 4 tekerlekli bireysel araçların bile bu sokaklarda dönüş yapmakta zorlandığına dikkat çekiyor.

Ayrıca Büyükada ve Heybeliada’nın aksine Burgazada’da toptancı market bulunmuyor. Bu durum, yerel bakkalların ve küçük esnafın evlere su ve gıda servisi yapacak araçları alamamasına neden oluyor.

Bakkal hizmet veremiyor

Alınan kararın ardından adada adeta bir mahrumiyet dönemi başladı. Bakkal ve küçük marketlerin araç kullanımının engellenmesiyle birlikte evlere su ve tüp servisi tamamen dururken; özellikle yokuşlarda oturan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar temel ihtiyaçlarına erişemez hale geldi.

Dağıtım aksaklıkları nedeniyle kargo şirketlerinin adaya hizmet vermeyi kesmesi; ağır eşya teslimatları ile teknik servis ve bakım-onarım süreçlerini tamamen tıkadı. Kargo teslimatlarının durmasından sokak canları da nasibini aldı; mama siparişi veremeyen hayvansever gönüllüler zor durumda kaldı. Tüm bunların yanında, kısa süre önce ruhsat alarak 3 tekerlekli araç yatırımı yapan adalı esnaf ise hiçbir gerekçe gösterilmeden daha pahalı olan 4 tekerlekli modelleri almaya zorlanarak ciddi bir maddi zararla karşı karşıya bırakıldı.

Kent Konseyi çağrıları yanıtsız

Burgazadalılar her adanın kendine özgü sorunları olduğunu, kararlar alınırken bu farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini Kent Konseyi dahil her platformda defalarca dile getirdi. Ancak yetkili kurumlardan hiçbir açıklama yapılmadı ve çözüm üretilmedi.

İstanbul’un diğer 38 ilçesinde 3 tekerlekli araçların serbestçe kullanılabildiğine dikkat çeken ve adadaki bu yasağa anlam veremediklerini belirten adalılar, belirsizliğin spekülasyonlara yol açtığını ifade ediyor.

Büyükada merkezli alınan kararların Burgazada’nın coğrafi yapısına uymadığını belirten Burgazada Mahalle Meclisi, 2 günde topladığı 270 imza ile hazırladığı dilekçeyi Adalar Kaymakamlığı’na sunuyor. Adalar Ulaşım Komisyonu’ndaki Belediye temsilcisinin de bu karara itiraz ettiği öğrenildi.

Kaymakamlığa sunulacak dilekçede, Anayasa'nın 5. (yaşamı kolaylaştırma) ve 10. (eşitlik) maddelerine atıfta bulunularak, adalıların İstanbul'un diğer ilçelerine kıyasla dezavantajlı duruma düşürüldüğü ve kamu yararı-ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği vurgulandı.

Talepler

Burgazadalılar, yaşanan mağduriyetin bir an önce sona ermesi için yetkili kurumlardan (İBB, UKOME, Adalar Belediyesi) şu adımların atılmasını acilen talep ediyor:

3 tekerlekli araç iadesi: Diğer ilçelerde yasal olan 3 tekerlekli araçların haklarının iade edilmesi ve 4 tekerlekli araç zorunluluğunun kaldırılması. Su ve tüp servisi izni: Adada kesintiye uğrayan tüp ve su dağıtımının izinli araçlarla yeniden başlatılması. Küçük esnafa izin: Burgazada’daki yerel market ve bakkalların da servis aracı kullanabilmesi. Teknik servis ve bakım: Zorunlu bakım, teknik servis ve ağır eşya teslimatı için kayıtlı araç sistemine geçilmesi. Dezavantajlı gruplara destek: Yaşlı, engelli ve hastaların temel ihtiyaçlarına erişimini sağlayacak özel bir mekanizmanın kurulması. Denetimli çalışma modeli: Acil ve zorunlu hizmet sunan araçlar için halkın talepleri doğrultusunda denetimli ve kayıtlı bir çalışma modeli oluşturulması. Kurumlar arası koordinasyon: UKOME, İBB ve Adalar Belediyesi’nin bir araya gelerek vatandaş mağduriyetini giderecek yeni bir uygulamayı yürürlüğe sokması.

(EMK)