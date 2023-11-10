“Bunlar, yargıda düşman algısını besleyen söylemler”

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan Osman Kavala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Osman Kavala Sorosçu’dur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir” sözlerine cevap verdi.

Casusluk suçlamasından beraat ettiğini hatırlatan Kavala, “George Soros’la Açık Toplum Vakfı’nın diğer yönetim kurulu üyelerininkinden farklı bir ilişkim olmadığını daha önce çeşitli vesilelerle anlatmıştım” dedi.

Kavala devamında “Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir” ifadelerini kullandı.

2 bin 201 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Kavala açıklaması şunları kaydetti:

MHP Genel Başkanı, benim 'Sorosçu ve casus' olduğumu söylemiş. George Soros’la Açık Toplum Vakfı’nın diğer yönetim kurulu üyelerininkinden farklı bir ilişkim olmadığını daha önce çeşitli vesilelerle anlatmıştım. Casusluk suçlamasının ilk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasının ardından beni hapiste tutmak için yaratılmış olduğu biliniyor.

Alenen yasalarımıza aykırı bir şekilde kurgulanmış olan bu çirkin suçlama çürütüldü ve düşürüldü. Hukuksuzlukla malul iddiaların siyaseten kullanılması, en başta demokrasi kültürümüze zarar verir. Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir.

Ne olmuştu? CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, yaptığı konuşmada Osman Kavala’yı şu sözlerle anmıştı: “Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.” Devlet Bahçeli bunun üzerine partisinin grup toplantısında Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı “CHP’deki genel başkan değişimi bizim konumumuz ve gündemimiz değildir. Bize saygı duymak hayırlı olsun demek düşmüştür. Üzüldüğümüz husus Atatürk’ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara teröristlere kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Bu tiplerden millete de hayır gelmez, gelemeyecektir. CHP ve yönetimine diyorum ki; Selahattin Demirtaş teröristtir, bölücüdür. Osman Kavala Sorosçudur, casustur ve cezasını çekecektir” diyerek hedef göstermişti.

(HA)