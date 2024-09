“Bundan sonraki süreçte bambaşka bir Lavta olarak ilerleyeceğiz”

Yusuf Avşar (vokal ve ritim gitar), Enes Kahraman (lead gitar), Esat Mestan’dan (davul) oluşan Lavta, “Döndür Dünyayı” adlı yeni teklisini tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturdu.

Kafasına eseni kendi bildikleri şekilde, düşe kalka yaparak ilerleyen grubun diskografisinde farklı bir yerde duran “Döndür Dünyayı”, gönlün düştüğü kişiyle geçen zamanın hasretini anlatırken, grubun kullandığı enstrümantal zenginlik, şarkıya bambaşka bir hava katıyor.

Ayakları gazda, “saatlerini ileriye” almış grupla Lavta’nın mevcut durumunu ve yeni şarkılarını konuştuk.

"Müziğimizin gelişimi sürekli devam edecek"

Sizinle “Yarını Düşünmeden” tekliniz çıktığında bir röportaj yapmıştık. O röportajda genel olarak üzerinde durduğumuz konu farklı tarzlar arasında gidip gelen sound’unuz ve o zamana kadar yayınladığınız şarkıların “gönül meseleleri”yle olan bağıydı. “Yarını Düşünmeden” sonraki çalışmalarınızı arka arkaya dinlediğimde, bir dinleyici olarak artık bir “Lavta müziği”nin oluştuğunu söyleyebilirim. Yaptığı işlerde şaşırtmayan, “Bu sefer…” diye başlayan cümleler kurabileceğim bir müzik… Sanıyorum bu sizin yapmak istediğiniz bir şey? Katılır mısınız buna?

Bakıldığında, evet artık Lavta denilince akılda oluşan belli bir tarz ve müzik olduğunu söylemek mümkün ama elbette ki sürekli öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sebeple de öğrenmemizin sonu gelmeyeceği gibi müziğimizin de gelişimi sürekli devam edecek.

"Bambaşka bir Lavta olarak ilerleyeceğiz"

O zamandan bu yana hem sizin yaşamınızda hem de müzikal olarak neler değişti? “Hislerinizi yansıtan” bir grup olarak dünyaya daha farklı yerlerden bakıyormuşsunuz gibi bir hissiyat uyandırıyor şarkılarınız. Bu çıkarımı buradan yapmamın sebebi de bu…

Daha önceki parçalarımızda, bundan kastımız da “Döndür Dünyayı” parçası öncesinde yaptığımız yayınlar, açıkçası çok barışık bir durumda değildik. Fakat bunları gün geçtikçe o zamanlardaki heyecan, amatörlük ve yaş faktöründen dolayı tatlı tecrübeler olarak görmeye başladık. Bundan sonraki süreçte bambaşka bir Lavta olarak ilerleyeceğiz. Önceden yaptığımız yayınlardaki prodüksiyon, şarkı kapağı ve diğer görsellerdeki yetersizliğimizi düzelteceğiz ve eski yayınlarımız için de ne gerekiyorsa düzeltmelere iyileştirmelere gideceğiz.

"Müziğin içinde olup başkalarından tecrübe edindik"

Yeni şarkınız “Döndür Dünyayı” yayınlandı. Bana gelen bültende şarkı için, “genel sound’umuzun dışında alternatif bir parça olarak nitelendirebiliriz” yazıyor. Buna ek olarak şarkının “mutfağında” da biraz daha fazla mesai harcadığınızı düşünüyorum. Nasıl ortaya çıktı bu “alternatifin alternatifi” parça?

Eskiden parçalarımızı üretirken ilerleyişimiz ve bakış açımız çok farklıydı. Bunun değişmesindeki temel etkenlerden biri açıkçası müzik piyasasının içerisinde de çok fazla bulunmak oldu. Çünkü olumlu veya olumsuz başkalarının tecrübelerini edinme fırsatını yakaladık. Yeni bilgiler öğrendik. Kendimizi bu sürede müziğin her alanında donanımlı hale getirmek için çabaladık ve hâlâ da bu çaba ve isteğimiz sürüyor.

İşin mutfağında zaman harcama kısmı da çok doğru bir tabir çünkü “Döndür Dünyayı” 2022’de taslak olarak doğmuş bir şarkı. O zamanlar bu şarkıyı yapamayacağımızı, yapsak bile yeterli olmayacağını düşündüğümüz için de kendimizi en azından biraz daha geliştirdiğimiz bir dönemde yayınlamayı istedik. Bu zamana denk geldi diyelim.

"Alternatif yaptığımız ilk yayınımız değil"

Şarkı, daha önceden yaptığınız gibi “ince işler” üzerinde duruyor ama bu sefer işe farklı bir yerden yaklaşıyorsunuz. Hayatı, özlemini çeken kişiye bağlı olan biri var. Zaten dinleyiciye “içeriden” yaklaşan bir grupsunuz ama bu defa direkt “temas” kurmuşsunuz. Şarkının sound’u dışında bu yönden de sizin diskografinizde bir farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?

Aslında “alternatif” olarak yaptığımız ilk yayınımız değil. Daha öncesinde de “Hiçbir Şeyim Yok”, “Bir Melektin Sen…” gibi parçalarımız da olmuştu fakat bunların hissiyatı ve sound’u ele alındığında “Döndür Dünyayı” kesinlikle daha farklı bir noktada kalıyor bizim için. “Hiçbir Şeyim Yok” parçası için de bunu söyleyebiliriz fakat o zamanlardaki imkânsızlıklar sebebi ile bunu kinetiğe tam anlamıyla dönüştüremedik.

"Özgün bir müziğimiz olduğunu düşünüyoruz"

Sizin isminizi duyurduğunuz zaman, sizin gibi müzik yapan onlarca grup ve müzisyen ortaya çıktı. Bunu rekabetçi bir yaklaşım olarak algılamayın. Lavta, diğer müzisyen ve gruplar arasından nasıl sıyrılıyor?

Grubu oluşturduğumuz günden itibaren bizim gibi hem genç gruplar hem de çok hırslı gruplar ortaya çıktı. Bizi diğer grup ve müzisyenlerin arasından sıyıran önemli noktanın, en azından aldığımız geri dönüşler üzerine konuşmak gerekirse; yaptığımız müziklerin kendini tekrarından uzak ve şarkılarımızın dinleyicide uyandırdığı hissiyatın da daha farklı olduğunu düşünüyoruz. Aslında bu durum bizim gibi olan her grup ve müzisyen için de öyledir elbette. Kimse kimseden iyi veya kötü anlamında bir yorumdan ziyade her sanatçının kendine has bir tarzı, yöntemi ve uyandırdığı hissiyat olduğunu düşünüyoruz. Bizim de kendi içimizde özgün bir müziğimiz olduğunu düşünüyoruz.

"Albüm çok da uzakta değil"

Son olarak çok üretken bir grupsunuz. Bir albüm niyetiniz var mı?

Evet albüm niyetimiz aslında var. Fakat henüz bir girişimde fiilen bulunmadık. Ama oluşacak sürecin planlamalarını ilerleyişimizin nasıl olacağını, nasıl bir albüm olacağını ve görsel açıdan, prodüksiyon açısından hangi çalışma şartları ve ortamında hayata geçirileceği gibi birçok detayı kendi içimizde konuştuk ve planladık. Albüm çalışmalarına tam anlamıyla başlamak için ise bir müddet daha beklememiz gerekiyor ama albüm çok da uzakta değil diyebiliriz.

