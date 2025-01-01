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Yayın Tarihi: 1 Ocak 2025 15:24
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2025 15:34
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Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine dahil oldu

Bulgaristan ve Romanya vatandaşları bugün itibariyle Avrupa'nın 29 ülkesinde vize almadan serbestçe seyahat edebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine dahil oldu
Fotoğraf: Borislav Troshev / AA

Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e (Şengen) katılması yönünde alınan karar, uygulamaya geçti.

AB Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Schengen'e fiilen dahil oldu.

İki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşması zaman almıştı.

Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edilmişti.

Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesiyle iki ülkenin önündeki engel de kalkmıştı.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu. AB Komisyonu, Sofya ve Bükreş'in Schengen'e dahil olması yönünde 2011'de görüş bildirmişti.

Schengen bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.

(HA)

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İstanbul
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