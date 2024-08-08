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HABER
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 16:20
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 16:27
2 dk Okuma

Bulgaristan, LGBTİ+ karşıtı yasa tasarısını onayladı

İnsan hakları savunucularının tepki gösterdiği yasa tasarısı, LGBTİ+’ların toplumda görünürlüğünü ve tanınmasını sınırlamayı hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bulgaristan, LGBTİ+ karşıtı yasa tasarısını onayladı
Fotoğraf: Canva

Bulgaristan Parlamentosu, dün (7 Ağustos) Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu'nda (PSEA) değişiklik yaparak, okul öncesi ve okul eğitimi sisteminde "geleneksel olmayan eşcinsel yönelim ve/veya biyolojik cinsiyet kimliğinin belirlenmesi ile ilgili fikir ve görüşlerin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde propagandasının yapılmasını, teşvik edilmesini ve kışkırtılmasını" yasaklayan LGBTİ+ karşıtı yasayı 159’a karşı 22 oyla kabul etti. 

“Anti-LGBTİ+ Propaganda Yasa Tasarısı” olarak da bilinen bu düzenleme, LGBTİ+’ların toplumda görünürlüğünü ve tanınmasını sınırlamayı hedefliyor. 

Yasa tasarısının gerekçesinde ve parlamentodaki tartışmalarda, eğitim kurumlarının "yakın çevresinde" bulunan içeriklerin de yasaklanması gerektiği vurgulandı. Bu durum, LGBTİ+’ların herhangi bir şekilde görünür olmasının okullar, okul öncesi eğitim kurumları ve bu kurumların yakın çevresindeki herhangi bir kuruluşta yasaklanacağı anlamına geliyor.

Rusya ve Macaristan’daki LGBTİ+ karşıtı yasaları temel alan ve “Diriliş Partisi” tarafından hazırlanan yasayla ayrıca, LGBTİ+’lara yönelik destek ve yardım programlarının da engellenmesi öngörülüyor.

“İnsan haklarına aykırı”

Yasanın kabul edilmesi, hem yerel hem de uluslararası düzeyde geniş yankı uyandırdı. 

Ilga Avrupa’nın aktardığına göre, insan hakları grupları ve LGBTİ+ hakları savunucuları, yasanın insan haklarına aykırı olduğunu ve ayrımcılığı teşvik ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Bulgaristan'ın insan hakları standartlarına uygunluğunu sorgularken, bu yasanın Avrupa'nın temel değerleriyle çeliştiğini vurguladı.

Bulgaristan’daki LGBTİ+ topluluğu ve destekçileri, yasanın kabulü karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ve bu yasa ile mücadele etmek için çeşitli stratejiler geliştireceklerini ifade etti. Savunucular, yasa tasarısının anayasaya aykırı olduğunu ve LGBTİ+’ların temel haklarını ihlal ettiğini belirterek yasal süreçlere başvuracaklarını duyurdular.

Uluslararası kamuoyu da Bulgaristan'ın bu adımını kınadı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar, yasa tasarısının LGBTİ+’ların haklarını ciddi şekilde ihlal edeceğini belirterek Bulgaristan hükümetini yasa tasarısını yeniden gözden geçirmeye çağırdı. 

Yasa tasarısının uluslararası insan hakları standartlarına uyup uymadığını değerlendirmek üzere çeşitli incelemeler başlatılacağı duyuruldu. (TY)

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/haber/aihmin-polonya-daki-lgbti-haklarina-dair-karari-turkiye-yi-de-bagliyor-289250
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/haber/rusya-lgbti-hareketinin-faaliyetlerini-yasakladi-288684
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18 Kasım 2023
/haber/rusya-lgbti-toplulugunu-baski-altina-almak-icin-dava-acti-288106
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/haber/turkiye-den-bulgaristan-a-siginan-siddet-magduru-kadin-multecilik-statusu-alabilir-277704
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/haber/lgbti-karsitliginizi-hangi-ulkeden-alirdiniz-266896
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/haber/adalet-divani-ndan-gokkusagi-ailelerini-ilgilendiren-karar-254839
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