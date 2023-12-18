Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Sovyet anıtı kaldırılıyor
Bulgaristan'da 1954 yılından bu yana başkent Sofya'da bulunan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ordusuna ait anıt kaldırılmaya başlandı.
Sofya Valisi Vyara Todeva, yaptığı açıklamada, Sovyet ordusuna ait anıtın yaklaşık 70 yıl boyunca restore edilmediğini ve figürlerde ciddi çatlaklar oluştuğunu söyledi.
Todeva, anıtın tamamının sökülmesinin en az bir ay süreceğini ve figürlerin Sofya'daki Sosyalist Sanat Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, söz konusu anıtın kaldırılmasını destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında olası çatışmaları önlemek üzere bölgeye kolluk kuvvetleri sevk edildi.
“Kabul edilemez”
Muhalif Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Kornelyiya Ninova, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, anıtın kaldırılmasının "saçma ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Ninova, ifade özgürlüğünün ayaklar altına alındığını belirterek, şöyle dedi:
“Her bir anıt Bulgaristan tarihinin bir parçasıdır. Anıtları yok ederek Bulgaristan'ın tarihini de yok etmiş olursunuz.”
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, anıtın kaldırılmasını barbarca eylem olarak değerlendirerek şöyle dedi:
“Ortak geçmişimize ait anıtın yıkılmasını, Sofya'nın, ikili ilişkilerde zaten çıkmazda olan durumu daha da kötüleştiren bir başka düşmanca adımı olarak görüyoruz. Bulgaristan bir kez daha tarihin yanlış tarafını seçiyor.”
İzleme önerisi: Ulis’in Bakışı
1995 yapımı, yönetmenliğini Theo Angelopoulos'un üstlendiği, başrolünde Harvey Keitel'in yer aldığı film, 1995 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı.
ABD’li bir fotoğrafçının (Harvey Keitel) Balkanlar'da çektiği fotoğrafları incelemek ve kayıp bir filmi bulmak amacıyla bir yolculuğa çıkmasını konu edinen filmde, fotoğrafçı geçmişin izlerini takip eder ve bölgede tarih boyunca yaşanan olaylara tanık olur. Film, savaş sonrası dönemin karmaşıklıkları, tarih ve bellek temasına odaklanarak derinlemesine bir keşif sunar.
Filmdeki Lenin Heykeli sahnesi, filmin önemli anlarından biridir. Devrik Lenin heykeli; Sovyet dönemi komünizmini ve Arnavutluk'un içinde bulunduğu siyasi değişimi sembolize eder. (TY)