ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 13:01
2 dk Okuma

Bulgaristan'ın 2035’e kadar kömürden çıkması 3 bin 600 kişinin hayatını kurtarabilir

Bulgaristan’da linyit yakan eski kömürlü termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliği Türkiye, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’daki insanları etkiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bulgaristan'ın 2035’e kadar kömürden çıkması 3 bin 600 kişinin hayatını kurtarabilir
Fotoğraf: Canva

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’nın (CREA) bugün yayımladığı yeni bir rapor, Bulgaristan'ın önümüzdeki on yıl içinde kömürü terk ederek Türkiye’nin de aralarında olduğu Güneydoğu Avrupa’da 3 bin 600 kişinin hayatını kurtarabileceğini ortaya koydu. 

Greenpeace Bulgaristan tarafından yaptırılan çalışmaya göre, yenilenebilir enerjiye 2035 yılına kadar geçilirse sağlık maliyetlerinde 10 milyar euro tasarruf sağlanabilir. 

İnsan vücudunun her bölümünü etkilediği bilinen partikül maddeler (PM) atmosferde iki haftaya kadar kalabiliyor. Bu yüzden, Bulgaristan'daki kömürlü termik santraller milyonlarca insanın daha fazla kirleticiye maruz kalmasına neden oluyor. Hava kirliliği sınır tanımadığı için Sırbistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye gibi komşu ülkelere bile ulaşıyor. 

Araştırmacılar, en son bilimsel verilere dayanarak Bulgaristan'daki kömürlü termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerini hesapladı. Bu etkiler arasında erken ölümler, hastaneye yatışlar, astım semptomları, çocuklarda ve yetişkinlerde bronşit, erken doğumlar, düşük doğum ağırlığı ve doğum sonrası ölümler, IQ kaybı ve işe devamsızlık yer alıyor. Bulgaristan'da yenilenebilir enerjiye hızlı bir geçiş, binlerce hayatı kurtarmanın yanı sıra yurttaşlar için daha ucuz enerji sağlayacak. 

Türkiye'de kömürün 55 yıllık karnesi: 200 bin erken ölüm
SAĞLIK VE ÇEVRE BİRLİĞİ - HEAL
Türkiye'de kömürün 55 yıllık karnesi: 200 bin erken ölüm
27 Ocak 2022

Maritsa Iztok 2 santrali

Avrupa Birliği'nde (AB) kömürden çıkışın en büyük geciktiricilerinden biri olan Bulgaristan, elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ını hâlâ düşük kaliteli ve yüksek toz çıkaran linyitten elde ediyor. Aralarında Balkanlar'daki en büyük kömür kapasitesine sahip, devlete ait Maritsa Iztok 2'nin de bulunduğu birçok kömürlü termik santral günümüz çevre kirleticileri gerekliliklerini karşılayamıyor. Diğer Balkan ülkeleri yenilenebilir enerjiye geçiş için kararlı adımlar atarken, Bulgaristan 10 yıllık fırsatı heba etti.

Greenpeace Bulgaristan İklim ve Enerji Kampanyacısı Desislava Mikova şunları söyledi:

“Art arda gelen hükümetlerin yıllarca süren inkârının ardından Bulgaristan’ın artık gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor: kömür yakmak ekonomik ve sağlıklı değil, ülke ve ülke sınırları dışında insanların sağlığına zarar veriyor. Enerji dönüşümü halihazırda gerçekleşiyor ve karar vericilerin yaşam, sağlık, dirençli ekonomi ve yaşanabilir bir gezegen için mevcut çözümleri yakalamalarının tam zamanı.” (TY)

kömürlü temrik santraller bulgaristan kömürden çıkış türkiye'de kömür
ilgili haberler
Çelişkiyi aşmak: Türkiye’nin yeni kömür yatırım planları
19 Haziran 2023
/haber/celiskiyi-asmak-turkiye-nin-yeni-komur-yatirim-planlari-280504
AB, fosil yakıtlardan "geri dönülemez" şekilde uzaklaşıyor
17 Mayıs 2023
/haber/ab-fosil-yakitlardan-geri-donulemez-sekilde-uzaklasiyor-278900
Türkiye kömürlü termik santrallerden vazgeçmiyor
6 Nisan 2023
/haber/turkiye-komurlu-termik-santrallerden-vazgecmiyor-276907
FOSİL YAKITLARIN ÖTESİ
Türkiye’nin hâlâ kömürden çıkış planı yok
28 Mart 2023
/haber/turkiye-nin-hala-komurden-cikis-plani-yok-276456
Enerji krizi Avrupa’yı kömür ve nükleere yöneltti
23 Şubat 2023
/haber/enerji-krizi-avrupa-yi-komur-ve-nukleere-yoneltti-274696
SAĞLIK VE ÇEVRE BİRLİĞİ - HEAL
Türkiye'de kömürün 55 yıllık karnesi: 200 bin erken ölüm
27 Ocak 2022
/haber/turkiye-de-komurun-55-yillik-karnesi-200-bin-erken-olum-256861
KÖMÜRDEN ÇIKIŞ 2030 RAPORU
Kirleten öderse Türkiye 2030’da kömürden çıkabilir
2 Kasım 2021
/haber/kirleten-oderse-turkiye-2030-da-komurden-cikabilir-252740
ilgili haberler
Çelişkiyi aşmak: Türkiye’nin yeni kömür yatırım planları
19 Haziran 2023
/haber/celiskiyi-asmak-turkiye-nin-yeni-komur-yatirim-planlari-280504
AB, fosil yakıtlardan "geri dönülemez" şekilde uzaklaşıyor
17 Mayıs 2023
/haber/ab-fosil-yakitlardan-geri-donulemez-sekilde-uzaklasiyor-278900
Türkiye kömürlü termik santrallerden vazgeçmiyor
6 Nisan 2023
/haber/turkiye-komurlu-termik-santrallerden-vazgecmiyor-276907
FOSİL YAKITLARIN ÖTESİ
Türkiye’nin hâlâ kömürden çıkış planı yok
28 Mart 2023
/haber/turkiye-nin-hala-komurden-cikis-plani-yok-276456
Enerji krizi Avrupa’yı kömür ve nükleere yöneltti
23 Şubat 2023
/haber/enerji-krizi-avrupa-yi-komur-ve-nukleere-yoneltti-274696
SAĞLIK VE ÇEVRE BİRLİĞİ - HEAL
Türkiye'de kömürün 55 yıllık karnesi: 200 bin erken ölüm
27 Ocak 2022
/haber/turkiye-de-komurun-55-yillik-karnesi-200-bin-erken-olum-256861
KÖMÜRDEN ÇIKIŞ 2030 RAPORU
Kirleten öderse Türkiye 2030’da kömürden çıkabilir
2 Kasım 2021
/haber/kirleten-oderse-turkiye-2030-da-komurden-cikabilir-252740
Sayfa Başına Git